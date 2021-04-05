Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...

Bu hafta burçları neler bekliyor? Aşk, kariyer, sağlık... Yeni hafta burçlara neler getirecek? İşte astrolog Duygu Demir'in kaleminden 5 Nisan 2021-11 Nisan 2021 haftalık burç yorumları...

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5 NİSAN 2021-11 Nisan 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Hafta boyunca yapmak istediğiniz türlü girişimler için destekleniyorsunuz. Ne istediğini bilen, bunu ifade edebilen ve sosyal çevresinden de destek alan bir halde olacaksınız. Ancak özellikle 8-9-10 Nisan tarihlerinde enerjiniz daha düşük olabilir. Bağışıklığınıza özen gösterin, türlü bağımlılıklardan uzak durun. Arkanızdan çevrilen bazı işler olabilir, kime inanacağınızı özenli seçin.

BOĞA BURCU

Bu hafta halen daha işler sizin kontrolünüzde değil gibi hissedebilirsiniz. Finansal koşullardaki adımlarınızda tek başınıza karar veremeyebilirsiniz. Yine de planlamalar yapacak enerjiniz var. Hafta ortalarında arkadaş çevrenizden ilgilenmeniz gereken biri olabilir. Öte yandan sosyal çevreniz ile para alışverişine girmemek daha akıllıca olur.

İKİZLER BURCU

Hafta boyunca sosyal çevreniz, geleceğiniz, hayalleriniz uğruna güzel ve keyifli adımlar atabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir dönem olacak. Perşembe-Cumartesi arasında belirsizlik ve kararsızlık hissedebilirsiniz, enerjiniz her zamankinden düşük olabilir. Sağlığınıza ve beslenmenize özen göstermekte fayda var.

YENGEÇ BURCU

Hafta boyunca iş ve kariyer alanında sorumluluğunuz çok olacak. Aynı zamanda kiminiz sağlık, kiminiz ortak finansal kaynaklar konusunda kararlar alabilir. 8-9-10 Nisan tarihlerinde enerjiniz ve bağışıklığınız her zamankinden düşük olabilir, dikkat. Bazı karmaşık işlerle karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Hafta sizin için hareketli, bol konuşmalı, fikir değiştirmeli, ticari anlaşmalı ve eğitimli başlıyor. 8-9-10 Nisan'da psikolojik olarak kendinizi güçlü tutmak ve aynı zamanda sağlığınıza özen göstermek önemli olacak. Biraz daha dağınık, karışık hissedebilirsiniz. Finansal konularda ekstra dikkatli olmalısınız.Kanma kandırılmaya açık bir gündem mevcut.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca kariyeriniz ve iş ortamınızda sizden beklentiler yüksek olacak. Kendinizi ve gücünüzü ispat edebileceksiniz, sağlam duruşunuzla saygı kazanabilirsiniz. Öte yandan korkularınız ve endişeleriniz de belirgin bir halde sizi sıkıştırabilir. 8-9-10 Nisan'da iş ortamında size verilen her söze inanmayın.

TERAZİ BURCU

İlişkilerden yana hareketli ve dinamik bir hafta başlıyor. Bol konuşma, görüşme, yeni planlar, anlaşmalar sizi beklemekte. Öte yandan 8-9-10 Nisan'da sağlığınıza özen göstermekte fayda var. Aynı zamanda ticaret, eğitimler, akademik hayat, seyahatlere yönelik karmaşalar olabilir.

AKREP BURCU

Hafta genelinde iş koşullarınız, finansal kaynaklar, ödemeler, ev içinde ilginizi bekleyen konular dikkat çekiyor. 8-9-10 Nisan'da harcamalarınızı kontrol etmekte fayda var, kanma kandırılma ve hatta dolandırılmaya açık bir enerji var. Aynı zamanda ilişkiler, flörtler söz konusu olduğunda daha çabuk inanabilirsiniz. Çocuklar var ise fedakarlıklar yapmanız gerekebilir.

YAY BURCU

İlişkiler, flörtler, yetenekleriniz, hobiler, çocuklar söz konusu olduğunda hareketli ve dinamik günlerden geçmeye devam ediyorsunuz. Yeni girişimler, fikirler, ortaklıklar gündemde. Öte yandan 8-9-10 Nisan'da kime ne kadar güveneceğinizi kestiremeyebilirsiniz. Sezgileriniz yüksek olacak, yine de özellikle partner ilişkileri söz konusu olduğunda karmaşık hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Hafta boyunca iş ortamındaki yoğunluklarınız devam edecek. Finansal konularda geleceğe yönelik güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz. Bir yandan evin içindeki bazı işleri yönetmek ve ilişkileri doğru oturtmak önemli olacaktır. 8-9-10 Nisan'da sağlığınıza daha özen gösterin. İş ortamında ise kime ne kadar güveneceğinizi bilemeyebilirsiniz.

KOVA BURCU

Hafta boyunca sözleriniz çok güçlü. Ulaşmak istediğiniz kişiler olabilir, kendi fikirlerinizi kabul ettirmek isteyebilirsiniz. Bu etki sunumlar, projeler, konuşmalar için oldukça destekleyici olmasına rağmen pek uzlaşı vurgusu yapmıyor. İnadınızla dikkat çekebilirsiniz. 8-9-10 Nisan'da ilişkiler, çocuklar ve parasal koşullarda hem hayalleriniz, merhametiniz dikkat çekiyor hem de çabucak inanma ihtimaliniz. Bir yandan da ne yapmanız gerektiğini bilip elinizi kolunuzu kıpırdatmak istemeyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Hafta boyunca finansal koşullar, ev ve aile içindeki ilişkiler vurgusu devam ediyor. Öte yandan özell,kle 8-9-10 Nisan'da karar almak zor olabilir, ev içinde bazı problemleri nasıl çözeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Daha karmaşık hissedebilir, merhametli davranmayı seçebilirsiniz. Evin içinde su, doğalgaz tesisatı gibi alanlarda problemler olabilir.

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