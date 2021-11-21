Haftalık burç yorumları (22 Kasım - 28 Kasım 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken yeni bir haftaya da başlıyoruz. Peki, 22 Kasım - 28 Kasım 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, 22 Kasım-28 Kasım haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Kasım 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



22 KASIM - 29 KASIM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya ailevi konularla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Enerjiniz yükseleceği ve kendinizi daha motive hissedeceğiniz için yapmak istediğiniz yaşam değişikliklerine odaklanabilirsiniz. Taşınma, ev alım-satımı gibi işler için uygun zaman. Bu süreçte yöneticiniz Mars size destek vererek harekete geçmenizi kolaylaştıracak. Hafta ortalarında aşk ve ilişki konularına odaklanabilirsiniz. Yolunuza beklenmedik engeller çıkabilir. Fevri kararlar almayın. Hafta sonu ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Haftaya başlarken yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle birlikte bir seyahat planı yapabilir, gündeminizden uzaklaşabilirsiniz. Psikolojik olarak rahatlıyorsunuz. Son dönemde ailenizi ihmal ettiyseniz biraz onlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu ise aşk ve ilişkilere odaklanıyorsunuz. Yöneticiniz Venüs’ün verdiği destekle ilişkinizde keyifli bir döneme girebilirsiniz. İlişkiniz yoksa ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insanlarla bir araya geleceğiniz sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Hafta başında alışveriş isteğine kapılabilir, fazlaca para harcayabilirsiniz. Anlık dürtülerle karar almamaya çalışın, ekonomik koşullarınızı dikkate alın. Yöneticiniz Merkür Çarşamba günü Yay burcuna geçiş yapıyor ve sizi destekliyor. Her şeye daha olumlu tarafından bakmaya başlıyor, iyimser bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Seyahat etmek isteyebilir, yeni deneyimler yaşamaya açık olabilirsiniz. Hafta sonunu ise ailenizle geçirebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Pazartesi günü Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Hafta ortalarına kadar gökyüzünün enerjileri çok olumlu, bu günleri değerlendirmeye çalışın. Duygularınız dengeye geliyor, daha iyimser düşünmeye ve hissetmeye başlıyorsunuz. Geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortalarında parasal durumunuza dikkat edin. Fazlaca harcama isteği duyabilirsiniz. Dürtüsel alışveriş isteğine dikkat. Hafta sonunu yakın arkadaşlarınız ya da kardeşleriniz, akrabalarınızla keyifli geçirebilirsiniz.

Pazartesi günü yöneticiniz Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor. Yeni bir bakış açısıyla, daha iyimser olarak hayatınızı gözden geçirebilir, yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Çarşamba günü akşam saatlerinde ise Ay sizin burcunuza geçecek. Son günlerde kafanızı meşgul eden konularla ilgili kararlar alabilir, geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Ayrıca dış görünümünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu parasal konular gündeminize geliyor. Fazlaca harcama yapabilirsiniz. Özellikle eğlence harcamalarınız artabilir.

Hafta başında sosyal ilişkilerinizi geliştirmeye yönelik hevesli olabilirsiniz. Katılacağınız etkinliklerde yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür’ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte birçok şeye daha olumlu tarafından bakmaya başlayacak ve biraz rahatlayacaksınız. İnce eleyip sık dokumayı bırakın. Gökyüzü bu yönde sizi destekliyor. Cumartesi günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Bazı kararlar alabilir, geleceğe dönük yeni planlar yapabilirsiniz.

Bu haftaya kariyerinizle ilgili konulara yoğunlaşan bir gündemle başlıyorsunuz. Daha olumlu bir bakış açısı kazanabilir, zihinsel olarak rahatlayabilirsiniz. İkilemde kaldığınız konuları şimdilik beklemeye alın. Hafta ortalarında sosyal ilişkilerinizi geliştirmeye yönelik hevesli olabilirsiniz. Beklemediğiniz ortamlarda yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Ancak yeni bir flörte çok hızlı başlamayın. Hafta sonunda ise yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için özellikle Pazar günü çok uygun.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeme gelebilir. Özellikle uzak ülkelere seyahat planlamak için ideal zaman. Ortamınızdan biraz uzaklaşıp ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek de size iyi gelecek. Fazlaca tutunduğunuz şeyleri bırakma ve yeni deneyimler yaşama konusunda istekli olabilirsiniz. Hafta ortalarında kariyerinizle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Fevri olmamaya, abartılı tepkilerde bulunmamaya dikkat edin. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın.

Haftanın ilk gününde Güneş sizin burcunuza geçiyor. Kendinizi daha enerjik, motive ve iyimser hissedebilirsiniz. Çevrenizde daha fazla insan sizin çekim alanınıza girebilir, daha şanslı olabilirsiniz. Yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Ancak bakış açınızı geniş tutmaya gayret gösterin, tek doğruya saplanıp kalmayın. Çarşamba günü Merkür de sizin burcunuza geçecek. İnsanlarla iletişim kurarken daha girişken olabilir, olumlu düşünebilirsiniz. Bu süreç size yeni ilişkiler ve aşk da getirebilir. Hafta sonunda ise düşünceleriniz kariyer konularına odaklanacak.

Haftaya başlarken aşk ve ilişki konularına odaklanabilirsiniz. İlişkiler açısından güzel bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza yeni bir flört girebilir ya da var olan ilişkiniz daha keyifli hale gelebilir. Daha olumlu düşünmeye de başlayacaksınız. Bu da sizi rahatlatacak ve hayata daha esnek bakmanızı sağlayacak. Hafta sonu bir yurt dışı seyahati olasılığı doğabilir. Uzak ülkelere gitmek, yeni deneyimler yaşamak konusunda istekli olabilirsiniz. Bu sıralar işlerinize biraz mola vermeyi düşünebilirsiniz.

Haftaya başlarken sağlık konuları gündeminize gelebilir. Bir süredir ihmal ettiğiniz bedeniniz sinyaller veriyorsa, bir egzersiz ya da diyet planına başlamayı düşünebilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs’ten de destek alıyorsunuz. Hafta ortalarında aşka odaklanacaksınız. İlişkiler açısından güzel bir döneme giriyorsunuz. Sorunlarınızı çözebilir, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Daha iyimser bir bakış açısıyla krizleri yönetebilirsiniz. Hafta sonu ise başkalarıyla ortak parasal kaynaklar, miras ya da vergi konuları gündeme gelebilir.

Haftaya başlarken aşka odaklısınız. İlişkiler açısından güzel bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza yeni bir flört girebilir ya da var olan ilişkiniz güçlenebilir. Daha olumlu düşünmeye ve içinize kapanmak yerine insanlara kendinizi açmaya başlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sağlık konularında dikkatli olun. Beklenmedik ufak tefek sorunlar çıkabilir. Günlük rutinlerinizi düzenlemek, biraz plan program yapmak da kafanızı toplamanızı sağlayacak. Hafta sonunu ise ilişkinize ayırabilirsiniz, özellikle Pazar günü keyifli.

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