Çin astrolojisine göre Horoz Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Senenin en şanslısı siz olacaksınız!

Keyfini çıkarın.

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

İmparator ve bereket yıldızı gibi güçlü ve etkili iki şanslı yıldızın gözetiminde, senenin en şanslısı siz olacaksınız. Sene boyunca desteklendiğinizi, etrafınızda hep yardımcı insanlar bulduğunuzu göreceksiniz. Hayatın her alanında iyi şansın tadını sürmeye bakın. Para, ilişki ve kariyer şansınızı kararlılığınızla birleştirecek ve fırsatları kolaylıkla değerlendireceksiniz. Belli bir maaşla çalışanlar da mutlaka ekstra kazançlar elde edebilecekler; yüksek primler, ekstra gelirlerle, bu senenin bereket yıldızından fayda sağlayacaklar. Kendi işini yürütenler için de büyüme senesi olacak. İhtiyaç duyduğunuz kaynakları kolaylıkla bulacağınız ve büyüdükçe başarınızın da artacağı bir yıl var önünüzde. Yaratıcı fikirlerle fark yaratıp, öne çıkabileceksiniz. Senenin bu şanslı etkisini cesaretle arkasına alanlar, zorlukları da ustalıkla geçmeyi başaracaktır. Ancak başarı sarhoşluğuna kapılıp nazik ve alçakgönüllü olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü zorlu yıldızlar öne çıkmasa da köşede bekliyorlar. Kibir ve aşırı özgüven bu yıldızları tetikleyebilir. Siz alçakgönüllü kalmaya devam edin; bu sayede şansınızı daha çok destekliyor olacaksınız. Bu sene sürpriz kazançlar elde etmenize imkan veren bereket yıldızı aynı zamanda talih kuşu gibi, kolay ve zahmetsiz kazanç kapılarını da açacaktır size.

Bu sene genel olarak insan ilişkilerinizin de parladığı bir yıl. Doğuştan gelen iletişim becerinizin senenin şanslı etkisiyle birleşmesi, yeni dostluklar kurmanıza, eski dostlarınızla ilişkilerinizi güçlendirmenize ve ilişkileriniz sayesinde yeni kapılar açılmasına vesile olacaktır. Bu sene sosyal bağlarınız, en büyük şans kapılarını sizin için aralayan şans melekleriniz olacak.

Bekar olanların bu sene yeni bir ilişki şansı çok yüksek. Uygun bir fırsat oluştuğunda şansınızı kaçırmayın ve asla geride durmayın. Bu sene beklediğiniz, aradığınız kişi ile tanışmanız çok muhtemel. Evliler ve ilişkisi olanlar bu güzel, şanslı dönemin tadını çıkarabilir. Evlilik niyeti olanlar için de son derece uygun bir yıl. İlişkisinde sorun yaşayanlar bu senenin iyi etkilerini değerlendirmeli ve ilişkilerini onarmak, toparlamak için adım atmalılar. Bu senenin şanslı yıldızları, içten ve samimi duyguların olumlu karşılık bulacağı ortamı size hazırlayacak.

Şanslı ve uyumlu bir senede, zihniniz dingin ve huzurlu olacak. Bu da pek çok konuyu kolaylıkla ele almanızı sağlayacak. Zorluklar bile o kadar zor gelmeyecek. Bu ruh hali ve zihin ile sağlığınız için endişe edecek bir durum olmayacak. Ancak elbette sağlıklı yaşamın gereklerini de ihmal etmeyin. Hareket etmek, egzersiz ve yürüyüş, bu sene çok daha iyi hissetmenizi sağlar. Ancak keyifli modunuz, sizi doğruları yapmaktan alıkoymasın. Alkollü araba kullanmayın ve yollarda, trafikte dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Bir anlık boşluk, tetikte bekleyen ters etkileri uyandırabilir.

Senenin su elementi sizin için seyahat yıldızı taşıyor. Bu şanslı senede, bol bol gezme ve seyahat etme fırsatınız olacak. Seyahatleriniz sırasında tanışacağınız insanlar da size yeni fırsatlar yaratacak kişiler arasında yer alabilir. Hareketli, canlı, seyahat dolu bir sene var önünüzde.

Şubat ayı horoz burcu yorumu

Şubat ayı ile başlayan yeni seneye siz de kucağınızda pek çok iş ve proje ile başlayacaksınız. Sizin için şanslı etkilerle dolu Kaplan senesinin Kaplan ayı olan şubat, güzel gelişmeler ve etrafınızda size yardım etmeye hazır insanların varlığıyla çok umutlu bir ay olacak. Bu ay çifte katlanan seyahat yıldızınızın etkisi ile keyifli bir seyahat planlayabilir, işinizle ilgili yabancı pazarlarda, yurt dışı fırsatları yakalayabilirsiniz. Hızlı ve şanslı başlayan ay boyunca daha aktif ve girişken olmaya bakın. İşlerin yoğunluğu, iş yükü size geri adım attırmasın. Unutmayın bu sene yardım ve destek daima sizinle.

Mart ayı horoz burcu yorumu

Mart ayı, değişim ve çatışma etkilerini bir arada taşıyor. Şanslı senenin sizi nispeten zorlayacak belki de tek ayı mart. Engeller ve sürpriz gelişmeler, karşınıza uğraşmanız gereken konular olarak çıkabilir. Kaza ve yaralanmalara da daha açık olduğunuz bir ay olacak. Sırt ve kemik ağrılarına, eklem zedelenmeleri ve kırıklara sebebiyet verebilecek etkilere karşı bu ay dikkat edin. İşlere koştururken, telaşsız ve dikkatli yürüyün, spor yaparken mutlaka ısının ve kendinizi zorlamayın, bastığınız yere dikkat edin. Evde, mutfakta keskin aletlerle iş yaparken de dikkatiniz yaptığınız işte olsun. Horoz senesinde doğanlar, sizin için mart ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her mart ayında, üzerinizde bir Köpek burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Köpek burcunu, mart ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Nisan ayı horoz burcu yorumu

Nisan ayı bu senenin en güzel ve keyifli aylarından biri sizin için. Hem aşk hem de iş ve kariyerde olumlu gelişmelerle, senenin vadettiği iyi etkileri size güçlü bir şekilde taşıyor olacak. Bekar olanlar bu ay yeni biri ile tanışabilir. Şansınızı arttırmak için daha fazla sosyalleşin, buluşma tekliflerini değerlendirin, hatta siz organize edin. İş ve kariyer alanında da özellikle iş birlikleri, ortak çalışmalar adına çok iyi bir dönem. Beraber yapılan çalışmalardan çok daha büyük başarılar elde edilecektir. Bu sene sizi desteklemek üzere daima etrafınızda olan yardımcı insanlar, nisan ayında size yeni ve iyi işler getirecektir. Bu ay insan ilişkilerinizi, iş ortaklarınızı, sosyal bağlarınızı daha canlı tutmak için çeşitli etkinlikler ve toplantılar organize etmek iyi bir fikir olacaktır.

Mayıs ayı horoz burcu yorumu

Mayıs ayı senenin hareketli, temposu yüksek aylarından bir olacak. Özellikle para şansınızın güçlü olduğu bu ay boyunca, geçmiş yatırımlarınızdan iyi dönüşler almanız mümkün olacak. Riskli yatırımlardan kazanç elde etmeniz ya da nispeten kolay kazanç sağlamanız mümkün olabilir. İlişki ve aşk şansınız da bir önceki ay gibi hala son derece güçlü. 12 ve 24 Mayıs, yeni biri ile tanışmanız açısından daha etkili günler. Bu ay yaralanmalara ve sakatlanmalara karşı dikkatiniz açık olsun.

Haziran ayı horoz burcu yorumu

Haziran size aşk çiçeği yıldızını getiriyor. Zaten aşk ve ilişki şansınızın çok iyi olduğu bu senenin en romantik ve aşkı en fazla öne çıkaran ayı haziran olacak. Sizi daha çekici ve etkileyici yapan, özgüveninizi destekleyen, bakımlı olma arzusu yaratan ve dolayısıyla sizi ön plana taşıyan aşk çiçeği yıldızının etkisi bekarlara aşk ve ilişki anlamında çok büyük bir fırsat daha sunuyor. Belki de hayatınızın aşkını bulmanız için en elverişli etkiler bir araya geliyor. Ama aşk çiçeği adı sizi yanıltmasın. İster özel hayatınızda romantizme biraz daha yer açmak için, ister yeni bir ilişkiye yelken açmak için, isterseniz iş hayatınızda önemli sunumlarınızda ve toplantılarınızda, açılış ve davetlerinizde bu tatlı enerjiden destek alabilirsiniz. Sonuç olarak çekici ve ikna edici yapan bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu yıldız, sosyal hayatınıza hem renk hem de hareket getirir. Aynı zamanda aşk hayatınız da canlı ve heyecanlı olacaktır. İş ortaklarınız, beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınız için davet vermek ve bir araya gelip başarılı bir dönemi, süreci kutlamak için harika bir zaman. Aşk çiçeğinin etkisiyle davet ve organizasyonlarınız keyifli geçecek, iş ilişkileriniz de sağlamlaşacaktır.

Temmuz ayı horoz burcu yorumu

Temmuz ayında, geride bıraktığınız hareketli süreçten sonra biraz daha sakin ve hatta kendi kendinize kalmak isteyebilirsiniz. Sakince, yalnız vakit geçirmek bu ayın enerjisine uygun bir plan olur. Çünkü ani, yersiz öfke ve duygu patlamalarına daha yatkınsınız. Güzel ve şanslı bir senede, başınıza gereksiz duygusal sorunlar açmamak için bu etkinin farkında olun ve tartışmaları, olayları fazla büyütmeyin. Bu ay sizi dinlendirecek, kendinize dönmenizi, zihinsel yorgunluğunu atmanızı sağlayacak çalışmalar yapmak çok iyi olacaktır.

Ağustos ayı horoz burcu yorumu

Ağustos ayı genel olarak senenin zorlu aylarından biri ancak bu zorlu etkilerden siz daha az etkileneceksiniz. Ay boyunca sürpriz gelişmeler gündeminizde olabilir. Özellikle gayrimenkul ya da yüksek teknoloji alanlarında çalışanlar için daha hareketli, yeni gelişmelere açık, iş ve yatırım fırsatlarının hareketlendiği bir dönem. Ya da yüksek teknoloji alanına yatırım yapmak için fırsatlar çıkabilir karşınıza.

Eylül ayı horoz burcu yorumu

Eylül ayı sizin burcunuz gibi Horoz ile temsil edilir. İki Horoz burcunun karşılaşması, ceza etkisi yaratır. Kendi başınızı derde sokma potansiyelinizi arttıran bu ceza etkisi, sizi hem kazalara ve yaralanmalara açık hale getirebilir hem de özel ilişkinizde yanlış anlaşılmalara ve uzaklaşmaya yol açabilir. Özellikle bıçak, makas gibi keskin aletlerle iş yaparken dikkatli olun. Riskli aktivite ve sporlardan da bu ay uzak durabilirsiniz. Ceza etkisiyle zihniniz dağınık ve karışık olabilir. Başkalarının söylediklerinden daha kolaylıkla etkilenip, yanlış kararlar vermeniz mümkün. Bu nedenle mümkünse önemli kararlar almamaya gayret edin. Eylül ayında koruma isterseniz, bir ejderha sembolünü üzerinizde taşımak iyi fikir olacaktır.

Ekim ayı horoz burcu yorumu

Ekimde ayında güçlü bir rekabet ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kariyer ve iş şansınızın iyi olduğu, imparator yıldızının daima arkanızı kolladığı bu şanslı senede rekabeti size aşağı çeken, zorlayan bir unsur olarak görmeyin. Sıkı çalışmanıza ve şansınıza güvenin. Ortak işler ve takım çalışmalarına vakit ayırmak da bu ayın enerjisinden faydalanmanızı destekler. Sözlerinizin ve davranışlarınızın insanlar üzerinde etkili olduğu bu ay boyunca, şanslı senenin şanslı kişisi olarak, alçakgönüllü ve nazik olmayı elden bırakmayın.

Kasım ayı horoz burcu yorumu

Kasım, hareket ve değişim getiren seyahat yıldızınızın en güçlü olduğu ay. Bu ay bavulunuz hep hazır olsun. İş veya keyif için her fırsatı değerlendirin. İlişkisi olanlar bu ay evlilik kararı alabilir. Şanslı bir yılın sonuna doğru yaklaşırken, hayatınıza dahil etmek istediğiniz değişimler için de bu ayın enerjisi sizi çok destekliyor. Ev ya da ofis değiştirmek, iş değiştirmek, seyahat etmek, spora başlamak gibi küçük büyük tüm değişimler bu ay pozitif sonuçlarla size geri dönecek.

Aralık ayı horoz burcu yorumu

Aralık ayı yeteneklerinizi ve kapasitenizi rahatlıkla ortaya koyabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz ve kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz bir ay olacak. İşinizle ilgili tanıtım, reklam ve medya çalışmalarına odaklanmak için bu ayı değerlendirebilirsiniz. Enerjiniz ve yaratıcılığınız iş ortamınızda takdir görecektir. Ancak doğuştan gelen mükemmelliyetçi yapınız, bu ayın aşırı dışa dönük ve zeka etkileri ile birleşince sizi gergin ve gereğinden fazla stresli yapabilir. Rahatlamak ve dinlenmek için vakit ayırmak sizi işlerinizden geri bırakmaz aksine daha verimli olmanızı destekler. Seyahat yıldızınız bu ay da etkisini sürdürüyor. Senenin takvimlerdeki son ayı oldukça hareketli ve yüksek bir enerjiyle geçecek. Önünüzdeki günler için enerjinizi korumaya ve bağışıklığınızı düşürmemeye özen gösterin.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, seneye güzel bir final yapmanızı sağlayacak. Senenin son ayı, sizin için ilişkiler ve aşk diyor bir kez daha. Bu başarılı ve şanslı yılı geride bırakırken hala güçlü ve pozitif iş ilişkileri ve sosyal bağlar kurabilmeniz, sağlam iş ortaklıkları yapabilmeniz için şanslı yıldızlar sizin yanınızda. İlişkisi olanlar bu ay evlilik kararı alabilir ya da bu ay içinde bir evlilik tarihi belirleyebilir. Ocak ayı şanslı senenin kazanımlarını görmek ve değerlendirmek, bu iyi senenin tadını çıkarmak için çok iyi bir zaman olacaktır. Biraz dinlenip, kişisel değerlendirmeniz yapın; çünkü 2023 senesi sizin için yeni meydan okumalarla gelecek.