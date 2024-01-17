Düğün hediyesi: Hangi burca hangi düğün hediyesi alınmalı?

Ne kadar düğüne katılırsanız katılın bu mutlu çifte bir hediye bulmak hiç kolay değildir. Yeni evli çift arkadaşınıza gerçekten beğenecekleri bir ürün mü seçmek istiyorsunuz? Her burcun, havasını T kare ile eşleştiren bir düğün hediyesi vardır, bu da büyük gün için alışveriş yapmanın çok daha kolaylaşacağı anlamına gelir.

Astroloji bize başkalarıyla etkileşim şeklimizden evimizi nasıl dekore ettiğimize kadar kendimiz hakkında çok şey söyleyebilir. Bu nedenle doğum haritaları bizi mükemmel hediyeye yönlendirmek için kullanılabilir çünkü hiçbir şey birini kozmik olarak hizalanmış bir hediyeden daha iyi tanıdığınızı kanıtlayamaz.

Örneğin, evli çift boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih ediyorsa, evin her yerinde kullanılabilecek bir eşya doğru yol olacaktır. Misafirleri eğlendirmeyi seviyorlarsa, onlara parti vermeleri için bahane verecek bir şey almak isteyeceksiniz. Ve eğer duygusallığa değer veriyorlarsa, ev yapımı veya kişiselleştirilmiş bir hediyeyle yanlış yapmış olmazsınız.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burcu için en iyi düğün hediyesi kahve makinesidir. Koç, kahve makinesi gibi aktif kişiliklerine uygun bir hediyeyi hak eder; elbette enerji kazanma konusunda yardıma ihtiyaçları olduğundan değil.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Zevk merkezli Venüs gezegeni tarafından yönetilen Boğalar, hayattaki daha güzel şeyleri özlerler. Bu nedenle, Boğa burcundaki en iyi arkadaşınız evlendiğinde, ona kristal veya kaliteli bir porselen yemek takımı almayı düşünün. Bir malikanede yaşamasalar bile mutfaklarını şato düzeyinde yemek takımlarıyla dolduramayacakları anlamına gelmez.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İkizler burcu, sosyal yaşam tarzlarına uygun bir hediyeyi kesinlikle sevecektir. Bu nedenle, pizza fırını gibi hava burcunun gelecekte konukları eğlendirmesine yardımcı olacak bir şeyle yanlış yapmış olamazsınız. İkizlerin yeni mutfak hediyesiyle verebileceği partileri bir düşünün!

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu için en iyi düğün hediyesi mutfak şefi mikserdir. En büyük ev adamlarından biri ve zodyakın en iyi şeflerinden biri olarak, hiçbir şey bir Yengeç burcunu mutfak şefi mikserden daha fazla memnun edemez. Ayrıca, ek bir bilgi olarak yengeç burcu bir dizi ev yapımı unlu mamul içeren hediyeniz için kesinlikle size teşekkür edecektir, bu nedenle şimdi bazı tarifler derlemeye başlamak isteyebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kremalı pastalar ile iyi giden Süslü şampanya şişeleri, parti vermek için kullanmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerini bir ünlü gibi hissetmelerini de sağlar.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Hiç kimse temiz bir alana mükemmellik takıntılı Başak burcundan daha fazla değer vermez; bu nedenle, düğün gününde başak burcunu gerçekten etkilemek istiyorsanız, onlara bir elektrikli süpürge almak isteyebilirsiniz. Elbette, cihaz size oldukça pahalıya mal olacak ama güvenin bana, bundan çok faydalanacaklar.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi için en güzel düğün hediyesi pahalı döküm tava setidir. Terazi burcu tamamen estetik ve görünüşle ilgilidir, bu yüzden yemek yapmasalar bile elbette en kaliteli mutfak eşyalarına ihtiyaç duyacaklar. Pahalı bir döküm tava seti, terazi burcunun gecenin en sevdiği hediyesi olarak yerinizi kesinlikle garanti altına alacaktır. Özellikle de ürünler süper sevimli bir renk grubuyla geliyorsa.

Akrep (23 Ekim - 22 Kasım)

Akrepler, yatak odasındaki hareketli, samimi kaçamaklarıyla tanınırlar. Bu nedenle düğün gecesini su burcu için daha da özel kılmak için, akrep dostlarınıza yeni bir keten veya ipek çarşaf takımı ikram etmeyi düşünün. Daha sonra size teşekkür edecekler.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcu için en güzel düğün hediyesi yeni bir valiz setidir. Maceracı Yaylar her zaman ya bir yolculuğa çıkmak üzeredir ya da bir seyahatten yeni dönecektir. Bahsetmeye bile gerek yok, yeni evli ateş burcu muhtemelen balayı için çok fazla seyahat edecek, bu yüzden seyahatlerini yepyeni bir bagaj seti ile yükseltmek hoş bir jest olacaktır.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak burcuna gelince, hediyeleri tamamen atlayıp bunun yerine onlara nakit vermeniz daha iyi olur. Sonuçta, Oğlak'ın paradan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktur ve bu şekilde toprak burcu, parayı bir ev veya tadilat gibi pratik bir şeye harcayabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kovalar teknolojideki en son gelişmeleri derinden takdir ederler. Bu nedenle hediyenizin diğerleri arasında öne çıkmasını sağlamak için bir hoparlör sistemi veya evde sanal asistan satın almayı düşünün.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu için en iyi düğün hediyesi özgün bir sanat eseridir. Hassas Balık, kalpten gelen hediyelere en çok değeri verir. Bu nedenle yaratıcı bir şekilde yetenekli olan su burcuna verebileceğiniz en anlamlı şey kişiselleştirilmiş bir sanat eseridir. Belki Balık burcu arkadaşınızın ve partnerinin bir portresi, belki de onların düğün renkleriyle dolu soyut bir tablo. Her iki durumda da, duygusal dostunuzdan ağlatan bir telefon görüşmesi bekleyin.