Haftalık burç yorumları (10 Ocak - 16 Ocak 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 10 Ocak pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 10 Ocak 2022 - 16 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



10 Ocak 2022- 16 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Pazartesi öğleden sonraya dek Ay sizin burcunuzda. Projeleriniz üzerinde çalışmak için bu zamanı kullanabilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Mars ile Neptün arasında gerilimli bir etkileşim olacak ve etkiyi para evinizden alacaksınız. Parasal kayıplara, beklenmedik olumsuz etkilere açık bir gün olduğundan dikkatli olun. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu özellikle sosyal ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönemi başlatıyor. Sosyal medyada da temkinli olmaya başlamanızda fayda var. Hafta sonunda aile büyükleriyle ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.

Pazartesi öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Plan ve projeleriniz üzerinde çalışmak için Perşembe gününe kadar olan zamanı kullanabilirsiniz. Bu süreçte yeme-içmeyi abartabilir, kilo alabilirsiniz dikkatli olun. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu sizi kariyer alanında etkileyecek. Atacağınız imzalarda, iş anlaşmalarında, yeni bir iş kurmak ya da iş yeri açmak gibi konularda temkinli olun. Hafta sonu ise seyahat, eğitim, hobiler gibi konularla ilgili bazı girişimlerde bulunabilir, adımlar atabilirsiniz. Bu konularda harcamalar yapabilirsiniz.

Haftaya hareketli bir gündemle başlayabilirsiniz. Erken saatlerde katılmanız gereken toplantılar, etkinlikler olabilir. İlerleyen günlerde biraz daha içinize dönmek, kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Merkür’ün retroya başlaması haftaya damga vuruyor. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları ya da hukuki süreçlerde aksaklıklar yaşayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Seyahat planı yapıyorsanız ertelemenizde fayda olabilir. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Bu birkaç günü kendinize odaklanarak geçirmek isteyebilirsiniz.

Hafta başında kariyeriniz odak noktanızda olacak. Pazartesi gününe yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. Salı gününden itibaren buna toplantılar, davetler, etkinlikler de eklenebilir ve yorulabilirsiniz. Perşembe’den itibaren artık biraz yalnız kalıp dinlenmek isteyeceksiniz. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu sizi parasal konularda etkileyecek. İş ortaklıkları, miras konuları, borç ya da kredi konularında özellikle karar alırken ve imza atarken dikkatli olun. Haftanın son gününde Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Daha önce almış olduğunuz kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyeriniz odak noktanızda olacak. Yöneticiniz Güneş’in Salı günü Neptün’le pozitif etkileşimi uzun süredir beklediğiniz güzel bir gelişmeyi gündeme getirebilir. Ancak halen belirsizlikte kalan süreçler de olabilir. Mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmanızda fayda var. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini ilişki alanından alıyorsunuz. Önünüzde bir ilişkiye başlamak, evlilik kararı almak ya da imza atmak için riskli bir süreç var. İletişim problemleri yaşamanız mümkün. Eski ilişkiler de tekrar gündeme gelebilir.

Hafta başında yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim konuları ya da seyahatler gündeme gelebilir. İş seyahatleri yapabilir, kariyerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Merkür’ün retro hareketine başlamasının etkilerini günlük yaşamınız, işleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda alacaksınız. Ajandanızı planlarken, randevu verirken ve alırken dikkatli olun. Bazı aksaklıklar yaşanabileceğini göz önünde bulundurun. Ayrıca hastane ve tedavi süreçlerinizde de gecikmeler söz konusu olabilir. Hafta sonu sosyalleşmek isteyebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Haftaya başlarken partnerinizle ilgilenmeyi önceliğiniz yapabilirsiniz. İlişkinizde dengeleri korumanız önem taşıyor. Parasal konular da gündeminize geliyor; ortak kazançlar, başkalarından gelen gelirleriniz, miras konuları, borç ya da kredi konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz. Biraz belirsiz süreçler olabilir. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu boyunca ilişki konuları gündeminizde olacak. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, eski meselelerin tekrar gündeme gelmesi gibi konular mümkün olabilir. Eski ilişkiler de tekrar karşınıza çıkabilir.

Pazartesi gününe yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. Salı gününden itibaren birkaç gün boyunca evliliğinize ya da ilişkinize odaklanıyorsunuz. Hayal ettiğiniz gelişmelerin bir kısmı gerçekleşebilir. Ancak halen belirsiz süreçler olabilir, o yüzden koşulları zorlamamaya dikkat edin. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu ailenizle olan ilişkilerinizi ve evinizle ilgili konuları gündeme getiriyor. İletişim dilinize maksimum dikkat etmeniz önem taşıyor. Yanlış anlaşılmalar olabilir, gereksiz tartışmalar yaşanabilir. Hafta sonu sürpriz bir seyahat gündeminize gelebilir.

Hafta genelinde ağırlıklı olarak gündeminizde ilişki konuları var. Özellikle yöneticiniz Jüpiter’in sizi desteklediği Pazartesi günü şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı gününden itibaren sağlığınıza dikkat edin. Yediklerinize içtiklerinize ve ilaç ya da alkol kullanımına karşı dikkatli olun. Günlük düzeniniz de biraz kontrolden çıkabilir ve yoğun gündeminizden dolayı yorgun düşebilirsiniz. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu sizi yakın çevrenizle ilişkileriniz alanında etkiliyor. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar yaşanabilir; eski meseleler tekrar gündem haline gelebilir.

Hafta genelinde ağırlıklı olarak gündeminizde ilişkiniz var. Haftaya başlarken ailenizle ve evinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle aile büyükleriyle ilgili sorumluluk alabilir, onların sağlıklarıyla ilgilenebilirsiniz. Salı, Çarşamba ve Pazar günlerini ise partnerinizle geçirebilirsiniz. Pazar günü aranızda bazı gerginlikler, tartışmalar yaşanması mümkün. Cuma günü Merkür retrosu başlıyor ve sizi para evinizden etkiliyor. Bazı ödemelerin gecikmesi, banka işlerinizde aksaklıklar, kredi konularında problemler yaşamanız söz konusu olabilir. Yatırım risklerine girmemeniz önem taşıyor.

Pazartesi öğleden sonradan itibaren birkaç gün boyunca ailenizle, özellikle aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Partnerinize de zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Cuma günü başlayacak olan Merkür retrosu ise geçmişte yarım bıraktığınız projeleri gündeminize getirebilir ve bunları tamamlama şansınız olabilir. Yeni başladığınız işlerle ilgili olarak ise temkinli olun; gecikme ve aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Haftanın son gününü düzenleme, organize etme, yapılacaklar listesini tamamlama gibi işlere ayırabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken parasal konular gündeminizde olabilir. Salı günü yöneticiniz Neptün ile Mars arasında negatif etkileşim var. Dikkatsizlikler, ilaç ya da alkol kullanımı nedeniyle yaşanabilecek problemlere karşı temkinli olun. Cuma günü başlayacak Merkür retrosunun etkilerini daha bilinçaltı düzeyde hissedeceksiniz. Eski anılarınız yüzeye çıkabilir, ilginç rüyalar görebilirsiniz. Eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Sezgilerinize kulak verin, çünkü zihninizin karışık olabileceği bir süreç. Haftanın ilerleyen günlerinde ise evinize, ailenize ve partnerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

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