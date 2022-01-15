Haftalık burç yorumları (17 Ocak - 23 Ocak 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 17 Ocak pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 17 Ocak 2022 - 23 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



17 Ocak 2022- 23 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken evinizle, ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde bir süredir yapmak istediğiniz düzenlemeler ya da bir tadilat için harekete geçebilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Dolunay’da ailenize daha fazla yakınlaşabilir, uzun süredir onlara vakit ayıramıyorsanız daha fazla zaman geçirmeye karar verebilirsiniz. Sonrasında ilişkinizle ilgili de bazı adımlar atmaya istekli olabilirsiniz. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor olacak. Hafta sonu sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla iş üstlenmenizden kaynaklı stres ve baş ağrıları yaşayabilirsiniz.

Hafta başında iletişim, eğitim konuları öne çıkıyor. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz veya akrabalarınızla iletişiminiz önem kazanıyor. Salı günü gerçekleşecek olan Dolunay sizi bu alanda etkiliyor. Duygusal tepkiler, alınganlıklar söz konusu olabilir. İçinize attığınız bazı konular su yüzüne çıkabilir ve ilişkilerinizi etkileyebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde partnerinizle ilişkinize odaklanacaksınız. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor olacak. İlişkiniz yoksa hayatınıza aniden biri girebilir. Hafta sonu sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun.

Hafta başında parasal konulara odaklısınız. Dolunay da para evinizde gerçekleşiyor. Hırsla hareket etmeyin, maddi koşullarınızı zorlayacak riskli adımlar atmayın. Bazı kararlar vermeniz gerekebilir, mantığınızın sesini duymaya çalışın. Kararsız kaldığınız durumlarda beklemede kalın. İletişim süreçlerinde de zorlanabilirsiniz. Yanlış anlamalar, tartışmalar söz konusu olabilir; özellikle yakın çevre ve aile içi ilişkilerinizde dikkatli olun. Hafta sonunu partnerinizle birlikte geçirebilir, biraz daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

Ay hafta başında sizin burcunuzda olacak, Salı günü Dolunay da yine Yengeç’te gerçekleşecek. Bir yandan gelecek planları yaparken, bir yandan da geçmişte tam kapatılmamış olan defterleri bir kez daha açabilirsiniz. Bu süreçte duygusal iniş çıkışlar yaşamanız mümkün. Artık bazı net kararlar vermeniz ve geçmişi geride bırakmanız gerekiyor. Hafta sonu kardeşlerinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz; arada iletişim sağlayan kişi olarak köprü görevi görebilirsiniz. Size ihtiyacı olan kişilere destek sağlayabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde tek başınıza kalmak, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Çalışıyorsanız bu süreçte odaklanmakta ve iş süreçlerinizi yürütmekte biraz zorlanabilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Dolunay sizi bilinçaltı düzeyde etkileyecek. Yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Çevrenizdeki bazı kişilerin gerçek yüzlerini de fark edebileceğiniz, sizi duygusal olarak etkileyecek bir süreç olabilir. Dolunay’ın ardından Salı sabahı Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Geleceğe dönük plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Bu hafta parasal konular da gündeminize gelebilir.

Sosyal çevrenizdeki insanlarla bağ kurma ihtiyacı duyabilir, bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Ancak grup içerisinde bazı gerginlikler, tartışmalar çıkması mümkün. Salı günkü Dolunay da arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz değişiyor. Bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Dolunay’ı takip eden günlerde biraz içinize çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bir terapi ya da tedavi sürecine başlamayı düşünüyorsanız uygun zaman. Perşembe günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Geleceğe dönük plan ve projeler üretebilirsiniz.

Hafta başlarken kariyerinizle ilgili konulara odaklısınız, bir değişim zamanının geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Ancak bu süreç biraz zorlayıcı olabilir. Salı günkü Dolunay da kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bazı kapılar kapanabilir, ancak yenileri mutlaka açılacaktır. Bu süreçte yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve duygularınızı paylaşmak size iyi gelebilir. Hafta sonuna doğru biraz yalnız kalmak ve kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçiyor, motivasyonunuz yükseliyor.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı bağlantılı iş ya da eğitim süreçlerinize odaklanabilirsiniz. Yaşamınızda önemli bir dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz. Ailenizi de ilgilendiren, şehir veya ülke değiştirmek, yeni bir yaşama geçiş yapmak gibi konular gündeme gelebilir. Salı günkü Dolunay da sizi bu konularda bazı kararlar almaya yönlendirebilir. İş gündeminizin de yoğun olacağı bir hafta. Önemli toplantılar, görüşmeler yapılabilir. Bazı etkinlik veya organizasyonlara katılabilirsiniz. Hafta sonu ise biraz yalnız kalmak ve kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Hafta başında borçlar, krediler, miras ya da ortak kazançlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ailenizle de bağlantılı olan bazı para kaynaklarında kısıtlanma, sonlanma söz konusu olabilir. Salı günkü Dolunay’dan bu konularla ilgili etki alıyorsunuz. Sonraki günlerde yurt dışı bağlantılı iş ya da eğitim süreçlerinize odaklanabilirsiniz. Ancak beklenmedik blokajlar çıkması mümkün. Kariyerinizle ilgili bazı konularda yönünüzü değiştirip, başka bir plan yapmanız gerekebilir. Hafta sonunda sosyal ortamlara katılabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Haftaya başlarken ilişki konuları gündeminize geliyor. Evliliğinize ya da ilişkinize karşı sorumluluklarınıza, gelecek planlarınıza odaklanabilirsiniz. Yalnızsanız size güven veren bir ilişkiye ihtiyaç duyabilir, Dolunay’ın da etkisiyle kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Salı günkü Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor. Aile olmak, uzun vadeli birliktelik gibi konular ön plana çıkacak. Bu anlamda ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. İlerleyen günlerde parasal konular, yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir.

Haftanın ilk günleri ajandanız dolu, iş gündeminiz yoğun olabilir. Aynı zamanda sağlığınızla da ilgilenmeniz gerekiyor. Salı günkü Dolunay sağlık evinizde gerçekleşecek. Özellikle fazla iş yükü almaktan ya da sorumluluk üstlenmekten kaynaklanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli olun. Perşembe günü Güneş sizin burcunuza geçiyor, doğum gününüz yaklaşıyor. Bugünlerde yaşamınızı yeniden gözden geçirebilir, hayallerinize ve beklentilerinize odaklanabilirsiniz. İlişkinizde ise bazı çatışmalar yaşayabilir, akışa bırakmakta zorlanabilirsiniz.

Haftaya başlarken aşk ve ilişki konuları gündeminizde olacak. Bağlanma ve paylaşım ihtiyaçlarınızın yoğun olacağı bugünlerde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Salı günkü Dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Aile olmak, uzun vadeli birliktelik gibi konular ön plana çıkacak. Bu anlamda ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Geçmişteki ilişkileriniz de gündeme gelebilir. Yalnızsanız size güven veren bir ilişkiye ihtiyaç duyabilirsiniz. İlerleyen günlerde sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İş gündeminizde bir yoğunluk olabilir, fazlaca yorulabilirsiniz.

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