Haftalık burç yorumları (28 Mart - 3 Nisan 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 28 Mart pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 28 Mart 2022 - 3 Nisan 2 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



28 Mart 2022 - 3 Nisan 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya başlarken yoğun bir toplantı gündeminiz ya da sosyal hayatınızda hareket söz konusu olabilir. Hafta ortalarını ise biraz daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde iç sesinize daha fazla kulak verin, önemli kararlar almadan önce sezgilerinizi dinleyin. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve Cuma günü yine sizin burcunuzda bir Yeni ay gerçekleşecek. Bu süreçte yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Hedeflerinize doğru harekete geçmek konusunda motivasyonunuz yüksek olacak. Daha fazla risk almaya istekli olabilirsiniz. İlk olarak da parasal konuları gündeminize alabilirsiniz. Ancak fevri olmamaya dikkat etmeli, gereksiz riskler almamalısınız.

Haftanın ilk gününde kariyer konular odağınızda olacak, iş gündeminiz yoğun olabilir. Aynı zamanda yöneticiniz Venüs ile Satürn’ün kavuşumu gerçekleşecek; işinizden elde ettiğiniz gelirlerinizle ilgili bazı zorluklar, kısıtlanmalar karşınıza çıkabilir ya da ek sorumluluklar almanız gerekebilir. Hafta ortalarında sosyal hayatınız hareketleniyor. Sonraki günleri biraz daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay’dan biraz sert etkiler alıyorsunuz. Bilinçaltı öfkeniz yüzeye çıkabilir. Bu dönemi biraz huzursuz, içedönük ve yalnız geçirebilirsiniz. Ancak değişime direnç göstermezseniz birçok başlangıca da adım atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Fevri davranışlardan uzak durun. Pazar günü ise Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve hem modunuz hem de enerjiniz değişecek.

Bu hafta ağırlıklı olarak işleriniz, iş ya da sosyal çevreniz, gündeminizde varsa eğitim konularıyla meşgul olacaksınız. Özellikle hafta ortalarında iş gündeminiz yoğun olabilir. Cuma günü yöneticiniz Merkür Ay’la kavuşuyor ve Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Karar almaya, başlangıç yapmaya, cesaretle adım atmaya en hazır olduğunuz dönemdesiniz. Kafa karışıklığınızın sizi durdurmasına izin vermeyin, olayları çok boyutlu değerlendirin, netleşin ve ilerleyin. Pazar gününü ise biraz daha sakin geçirmek, evinizde kalmak isteyebilirsiniz.

Bu hafta ağırlıklı olarak parasal konular, işleriniz, iş ya da sosyal çevreniz ve gündeminizde varsa eğitim konularıyla meşgul olacaksınız. Özellikle hafta ortalarında yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir, bir seyahat olasılığı doğabilir. Bir eğitime başlamak için de uygun bir dönem olacak. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay’da kariyerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle kararsız olduğunuz konularda netleşip ilerleyebilirsiniz. Hayat sizden cesur olmanızı istiyor. Yeteneklerinize güvenin. Pazar gününü ise arkadaşlarınızla sosyalleşerek geçirebilirsiniz. Özellikle yemekli toplantılar ve ev toplantıları için keyifli bir gün olacak.

Haftaya başlarken evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. İlişkinizin sağlamlığını test eden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almanız ve partnerinize destek olmanız önem taşıyor. Yalnızsanız uzun vadeli olabilecek bir ilişkiye de adım atabilirsiniz. Hafta ortalarında ortak parasal kazançlarınız, borçlarınız ya da ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Karar alırken aceleci olmayın, sezgilerinizi de dinleyin. Bu süreçte emin olamadığınız konularda hızlı harekete geçmeyin. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay ise yurt dışı süreçlerini gündeminize taşıyabilir. Aynı zamanda gelecekle ilgili hedeflerinize, hayallerinize odaklanabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Fevri olmadığınız sürece bazı riskleri göze almak uzun vadede size yarar sağlayabilir. Cesaretle harekete geçmeniz için gökyüzü sizi destekliyor olacak.

Haftaya başlarken günlük rutinlerinizde değişiklikler olabilir, ek sorumluluklar alabilirsiniz. Bazı yüklerinizi bırakmanızda ve sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Strese bağlı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hafta ortalarında ilişkiniz gündeme geliyor. Bazı iniş çıkışlar söz konusu olabilir, duygusal olarak partnerinize açık olmayı denerseniz sorunları aşabilirsiniz. İç sesiniz de konuşuyor olacak. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay’da hayatınıza bazı krizlerle birlikte değişim gelebilir. Ancak kendinizi daha güçlü ve cesur hissedebilirsiniz. Daha esnek olabilir ve fazla detaycı düşünmek yerine harekete geçebilirseniz yeni başlangıçlar hayatınıza bir tazelik getirebilir.

Hafta genelinde aşk ve ilişkiler ana gündeminiz olacak. Özellikle Cuma günkü Yeniay hayatınıza hızlıca yeni bir aşk getirebilir. İlişkiniz varsa bazı adımlar atabilir, ilişkiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Evlilik kararı gibi gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak kendi bireysel alanınızı da korumanız, ilişkide denge sağlayabilmeniz önem taşıyor. Ayrıca Pazartesi günü yöneticiniz Venüs’ün Satürn ile kavuşumu ilişkiyi sağlamlık testinden geçirebilir. Daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Hafta ortalarında ise işleriniz yoğunlaşacak. Günlük rutinlerinizde düzenlemeler yapmanız ve bazı işlerinizi yoluna koymanız gerekebilir. Sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var. Haftanın son gününde ise parasal konularla ilgilenebilirsiniz.

Hafta genelinde aşk ve ilişkiler ana gündeminiz olacak. Haftaya başlarken ailenize ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Yapmanız gereken harcamalar söz konusu olabilir. Ancak bazı konuların sürüncemede kalması, zamana bırakılması da mümkün. Hafta ortalarında partnerinize odaklanmaya başlayabilirsiniz. Yalnızsanız hayatın size yeni bir aşk getirme olasılığı yüksek. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay ise sağlık konularını gündeminize taşıyabilir. Özellikle başla ilgili, migren ya da baş ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı temkinli olun. Ayrıca günlük hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Haftaya başlarken iletişim, eğitim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Hafta ortalarında ise ailenizle ya da evinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Ev alım-satım ya da taşınma süreçleriniz varsa özellikle Çarşamba günü gökyüzü destekleyici. Cuma günkü Yeniay aşk evinizde gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar olabilir, hayatınıza hızlıca bir aşk gelebilir. Cesur adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda ise daha ziyade günlük rutinleriniz ve tamamlamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Spora ya da diyete başlamak veya başlama kararı almak, kendinize yeni bir rutin oluşturmak için Pazar günü ideal.

Haftanın başında parasal konular gündeminizde olabilir. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn ile Venüs’ün kavuşumu bu alana daha ciddiyetle yaklaşmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Bazı kazançlar ya da getiriler için ekstra sorumluluklar almanız gerekebilir. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay aile ya da ev konularında yeni kararlar almanıza, başlangıçlar yapmanıza destek olabilir. Girişimde bulunmak için istekli olabilirsiniz. Kolay risk alabilen biri değilsiniz ancak bu süreçte bazı riskleri göze alarak ilerlemek isteyebilirsiniz; bu anlamda gökyüzü destekleyici olacak.

Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Hayatınızla ilgili birçok konuda karar almak isteyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hızlı düşünebilir, parlak fikirler bulabilir, bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak hesaba katmadığınız durumlar söz konusu olabilir; plan ve projelerinize son şeklini verme konusunda aceleci olmayın. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize gelebilir. Çarşamba günü gökyüzü destekleyici olsa da bu alanda da gerçekçi olmanız gerekiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay iletişim süreçlerinizde, yakın çevre ilişkilerinizde etkili olacak. Bazı kararlar alabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde biraz yalnız kalma ihtiyacı duymanız, içinize çekilmeniz mümkün. Çalışıyorsanız ruhsal olarak iyi hissetmeyebilir ve odaklanma güçlüğü çekebilirsiniz. Daha sakin ilerleyin, kendinize zaman ayırın. Sezgilerinizi çok güçlü olarak hissedeceksiniz. Salı günü ise Ay sizin burcunuza geçiş yaparak enerjinizi yükseltecek. Yeniay öncesinde hayatınızı gözden geçirmenizde fayda var. Hedeflerinizi, planlarınızı, hatta hayallerinizi yazılı hale getirin. Cuma günkü Yeniay sürecinde ise odağınızı maddi alana çevirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirme yönünde parasal durumunuzu yeniden değerlendirebilirsiniz. Yeni bir bütçe planı yapmak için ideal bir süreç olacak.

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