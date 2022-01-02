Haftalık burç yorumları (3 Ocak - 9 Ocak 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...
Astrolog Sibel Süslü'den 3 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 haftalık burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bu hafta neler bekliyor? Astroloji burçlara neler söylüyor? İşte, 3 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 haftalık burç yorumları...
Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 3 Ocak pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 3 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
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3 Ocak 2022- 9 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.
KOÇ BURCU
Hafta başında kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlerleyen günlerde sosyal gruplara katılabilir, işinizle bağlantılı etkinliklere ya da organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Yöneticiniz Mars hayatınıza hareket ve canlılık getirmek üzere yanınızda olacak. Hafta sonuna doğru biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Yeni yıl kararlarınız arasında kişisel gelişimle ilgili çalışmalar yapmak varsa uygun zaman. Hafta sonu Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Enerjiniz yükseliyor. Yeni plan ve projelerinize şekil verebilirsiniz.
BOĞA BURCU
Yeni yılla beraber hayatınızda beklenmedik şekilde yurt dışıyla ilgili süreçler başlayabilir. Yurt dışında bir eğitim alma, ticari bir girişimde bulunma ya da uzak ülkelere seyahat gibi konular gündeme gelebilir ve bu konularda şansınız açık olabilir. Çarşamba günü yönetici gezegeniniz Venüs’ün Neptün’le olumlu etkileşimi olacak. Özellikle kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz. Hafta sonunu ise sosyalleşmek yerine kendinize ayırmak size iyi gelecek. Kişisel gelişim çalışmaları yapabilir, yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz.
İKİZLER BURCU
Haftaya başlarken ortak kazançlar, borçlar, krediler gibi konularda bir gündeminiz oluşabilir. Mantığınızla birlikte sezgilerinizi de dinleyin ve akıllıca kararlar almaya çalışın. İlerleyen günlerde hayatınızda sürpriz bir şekilde yurt dışıyla ilgili süreçler başlayabilir. Yurt dışında bir eğitim alma, ticari bir girişimde bulunma ya da uzak ülkelere seyahat gibi konular gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru ise kariyerinizle ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Hafta sonunda yönetici gezegeniniz Merkür yanınızda olacak; bolca sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Hafta başında aşk ve ilişkiler odak noktanızda olacak. Sezgilerinizin açık olduğu bu süreçte özellikle rüyalarınıza dikkat edin. İlerleyen günlerde ortak kazançlar, borçlar, krediler gibi parasal konularda bir gündeminiz oluşabilir. Özellikle Çarşamba günü şansınız açık olacak, beklediğiniz ödemeleri alabilirsiniz, para akışınız artabilir. Hafta sonuna doğru ise gündeminiz yurt dışı bağlantılı konular ya da eğitim konuları olabilir. Haftanın son günlerinde kariyerinizle ilgili fikirler geliştirebilir, bazı kişilerin desteğini alabilirsiniz.
ASLAN BURCU
Yılın ilk haftasına başlarken evinizi ya da çalışma ortamınızı derleyip toplama, organize etme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz. İlerleyen günlerde ilişkinize odaklanacaksınız. Özellikle Çarşamba günü gökyüzünde oldukça güzel enerjiler var. İlişkinizde daha akışta kalabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Hafta sonunda da yöneticiniz Güneş’in Venüs’le olumlu etkileşimi var. Geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU
Hafta başında aşk ve ilişkiler odak noktanızda olacak. Mantığınızla birlikte iç sesinize de kulak vererek bazı adımlar atabilirsiniz. İlerleyen günlerde evinizi ya da çalışma ortamınızı derleyip toplama, organize etme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Sağlığınızla ilgili gerekli kontrolleri yaptırmayı ihmal etmeyin. Bir tedaviye ya da terapi sürecine başlamak için Çarşamba gününü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunda yönetici gezegeniniz Merkür sizi parasal konularda destekliyor olacak. Ortak kazançlar, borçlar, krediler gibi konularda rahat bir akışa geçebilirsiniz.
TERAZİ BURCU
Haftaya başlarken ailenizle ve evinizle ilgilenmeyi önceliğiniz yapabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Çarşamba günü Neptün’le olumlu bir etkileşimi olacak. Özellikle partnerinizle ilgilenmek, ilişkinizi şifalandırmak için çok güzel bir gün. Aynı şekilde hafta sonunu da partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz, ancak geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelerek gerginliklere neden olabilir. Bu hafta evinizi ya da çalışma ortamınızı derleyip toplama, organize etme işleriyle de ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sağlığınızla ilgili gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz.
AKREP BURCU
Haftaya başlarken yakın çevrenizle ilişkileriniz için iyileştirici etkiler var. Ayrıca bir eğitim konusu gündeme gelebilir ve başlamak isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde ailenizle ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Özellikle Çarşamba günü evinizle ilgili harcamalar yapabilir, tadilat ya da dekorasyon gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ilişki konuları gündeminize gelecek. Daha akışta kalabilir, duygularınızı partnerinizle paylaşabilirsiniz. Hafta sonunu ise yaşam alanınızı organize etmek, önümüzdeki haftaya dair plan program yapmak için değerlendirebilirsiniz.
YAY BURCU
Haftaya başlarken parasal kaynaklarınız, borçlarınız ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yeni yıla dair bir bütçe planı yapmanızda fayda var. Fazlaca harcama yaparak bütçenizin kontrolünü sık sık kaybediyorsunuz. İlerleyen günlerde aile bireylerinizle ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunu ise partnerinizle geçirmek size iyi gelecek. Yalnızsanız özellikle Pazar günü sürpriz bir şekilde yeni biriyle tanışmanız mümkün. Spora başlamak, bir hobinizle ilgilenmek için de oldukça güzel bir gün.
OĞLAK BURCU
Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor olacak. Henüz yapmadıysanız yeni yıla dair plan ve programlarınızı tamamlayabilirsiniz. İş fikirleri geliştirmek için de güzel bir gün. İlerleyen günlerde parasal kaynaklarınız, borçlarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilir, planlarınız doğrultusunda bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Çarşamba günü sürpriz bir şekilde beklemediğiniz yerden bir para gelebilir. Hafta sonunu ise aile bireylerinizle ve evinizle ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz.
KOVA BURCU
Haftaya başlarken enerjiniz biraz düşük olabilir ve sosyal ortamlardan uzak kalarak yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Salı günü ise Ay sizin burcunuza geçiyor ve modunuz değişiyor. Henüz yapmadıysanız yeni yıla dair plan ve programlarınızı tamamlayabilirsiniz. İş fikirleri geliştirmek için de güzel bir süreç. Özellikle Çarşamba gününü değerlendirin. Hafta sonuna doğru parasal konular gündeminize geliyor, yöneticiniz Uranüs sizi desteklediği için sürpriz gelişmeler olabilir. Hafta sonunu ise yakın çevrenizdeki kişilerle birlikte vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz.
BALIK BURCU
Haftaya başlarken sosyal ortamlarda bulunabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla konuşmak, paylaşımlar yapmak da size iyi gelecek. Hafta ortasında genellikle enerjiniz düşük, hatta hafif depresif bir halde olabilirsiniz. Bugünleri yalnız kalarak ve spiritüel çalışmalarla geçirerek kendinizi toparlayabilirsiniz. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Son dönemde yaşadıklarınıza ve duygularınıza daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmanız mümkün. Biraz daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Hafta sonu ise biraz da para durumunuzla ilgilenmenizde fayda var.
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