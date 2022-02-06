Haftalık burç yorumları (7 Şubat - 13 Şubat 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 7 Şubat pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 Şubat 2022 - 13 Şubat 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



7 Şubat 2022 - 13 Şubat 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parasal konular odak noktanızda ve şans sizden yana. Salı günü yöneticiniz Mars’ın Uranüs’le pozitif etkileşimi parasal anlamda olumlu gelişmeler getirebilir; bir ödemenizi hızlıca alabilirsiniz ya da kazancınızı arttıracak bir girişimde bulunabilirsiniz. Hafta ortasında yakın çevrenizdeki kişilerle aranızda gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar yaşanması mümkün. Kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. Hafta sonunda ise ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özellikle Cumartesi günü gökyüzünde oldukça pozitif etkiler var.

Pazartesi ve Salı günleri Ay sizin burcunuzda olacak. Hayata geçirmek için beklettiğiniz plan ve projelerinize start verebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için de ideal bir zaman. Hafta ortasında ise parasal konular gündeminize geliyor. Koşullarınızı dikkate alarak hareket etmeniz önem taşıyor, bazı plan değişiklikleri yapmanız gerekebilir. Bir finans uzmanından danışmanlık ya da fikir almayı düşünebilirsiniz. Hafta sonunda ise yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kısa bir seyahat olasılığını değerlendirebilirsiniz.

Hafta başında biraz enerjiniz düşük olabilir. Gün içinde yoğun çalışmanız gerekiyorsa akşam saatlerinde kendinizle kalmayı tercih edebilirsiniz. Bir dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz, bu dönemdeki farkındalıklarınızı iyi değerlendirin. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Birçok plan ve projeniz olabilir, dikkatinizi bunların birinde yoğunlaştırabilirseniz doğru adımlar atabilirsiniz. Aksi takdirde dağılmanız mümkün. Cuma günü yöneticiniz Merkür Plüton ile kavuşacak. Çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken güç savaşlarından uzak durun, manipülasyona karşı dikkatli olun.

Haftanın ilk günleri işinizle ilgili etkinliklere katılabilir ya da arkadaş çevrenizle sosyal ortamlarda bir araya gelebilirsiniz. Özellikle Salı günü keyifli. Hafta ortasında ise biraz enerjiniz düşebilir ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Mutsuz hissedebileceğiniz bu süreçte size iyi gelen şeylerle ilgilenmeye, çok fazla içinize kapanmamaya çalışın. Farkındalıklarınızı iyi değerlendirin. Rüyalarınıza da dikkat edin, mesajlar alabilirsiniz. Cumartesi günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hafta sonu boyunca daha iyi hissedebilir, kendinizle ilgilenmek için zaman yaratabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili yeni girişimler ve başlangıçlar için Salı gününü değerlendirin. Parasal anlamda da kazançlı çıkabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde işinizle ilgili etkinliklere katılabilir ya da arkadaş çevrenizle sosyal ortamlarda bir araya gelebilirsiniz. Ancak Cuma günü ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir. Güç savaşlarına ya da manipülasyona karşı dikkatli olun. Hafta sonunda ise biraz enerjiniz düşebilir ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek için zaman yaratmak size iyi gelebilir.

Hafta genelinde işlerinize odaklısınız. Pazartesi ve Salı günleri yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle Salı gününü iyi değerlendirin. Atacağınız adımların çok hızlı dönüşleri olabilir. İlerleyen günlerde de kariyerinize odaklı olacaksınız. Cuma günü yöneticiniz Merkür Plüton ile kavuşacak. İş çevrenizdeki kişiler tarafından güç savaşlarına çekilebilirsiniz, dikkatli olun. Krizleri iyi yönetin. Hafta sonu ise arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ve biraz rahatlayabilirsiniz.

Haftaya başlarken ortak kazançlar, yatırımlar, borç ve ödemelerle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Girişimlerde bulunmak, imza atmak ya da planlarınızda bazı değişiklikler yapmak için özellikle Salı günü çok uygun. İlerleyen günlerde ise yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa Cuma günü bazı blokajlar oluşması mümkün. Kendinizi engellenmiş hissedebilir ya da nasıl ilerleyeceğinize dair kararsız kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyin, değişime direnmeyin.

Haftanın ilk günlerinde evliliğinize ya da ilişkinize yoğunlaşabilirsiniz. Partnerinizle birlikte geleceğe dönük bazı adımlar atabilir, ilişkinizin seyrini değiştirebilirsiniz. Özellikle Salı günü karşınıza sürprizler çıkabilir. İlişkiniz yoksa hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza biri girebilir. Ortaklıklarınız varsa bazı girişimlerde bulunmak için de Salı günü çok uygun. İlerleyen günlerde ortak kazançlar, yatırımlar, borç ve ödemelerle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Cuma günü yöneticiniz Plüton Merkür ile kavuşacağı için bu konularda karar alırken veya imza atarken temkinli olun.

Hafta başında organize etmeniz, planlamanız ve programınıza almanız gereken çok fazla işiniz olabilir. Bunlarla uğraşırken kendinizi aşırı yorup sağlığınızı ihmal etmeyin. Bir tedavi planına başlamayı düşünüyorsanız Salı günü çok uygun. Yine işinizle ilgili bir girişimde bulunacaksanız aynı günü değerlendirebilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde ise ilişkinize odaklanabilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlanmış gibi hissedebileceğiniz için mutsuz olabileceğiniz bu günlerde ilişkinizi daha doğru değerlendirmeye, fevri olmamaya çalışın.

Hafta genelinde gündeminiz ağırlıklı olarak aşk ve ilişki konuları olacak. Bu hafta geleceğe dönük bazı adımlar atabilir, ilişkinizin seyrini değiştirebilirsiniz. Özellikle Salı günü partnerinizin sürprizlerine hazır olun. İlişkiniz yoksa hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza biri girebilir. Hafta ortalarında ise organize etmeniz, planlamanız ve günlük programınıza almanız gereken epeyce işiniz olabilir. Sorumluluklarınız çok fazla gelebilir, bunların bir kısmını devretmeyi düşünmenizde yarar var. Kendinizi aşırı yorup sağlığınızı ihmal etmeyin.

Haftanın ilk günlerinde aile veya evle ilgili konular odak noktanızda olacak. Yöneticiniz Uranüs Salı günü Mars ile pozitif etkileşimde; ev alım-satım ya da kiralama konularıyla ilgili bir süreçteyseniz adım atmak, girişimde bulunmak için bu günü değerlendirebilirsiniz. İlerleyen günlerde aşk ve ilişki konuları gündeminize geliyor. Özgürlüğünüz kısıtlanmış gibi hissedebileceğiniz için mutsuz olabileceğiniz bu günlerde ilişkinizi doğru değerlendirmeye, fevri olmamaya çalışın. Hafta sonunda ise evinizi organize etmek ve düzenlemekle ilgilenebilirsiniz.

Hafta başında beklenmedik bir seyahat fırsatı karşınıza çıkabilir ve bu size çok iyi gelebilir. Eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa adım atmak için Salı gününü değerlendirin. İlerleyen günlerde ailenizle veya evle ilgili konular odak noktanızda olacak. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz ancak blokajların asıl nedeni sizin değişime direnmeniz olabilir. Seçenekleriniz olduğunu fark edin, bunları gerçekçi olarak tekrar gözden geçirin. Hafta sonunda ise partneriniz bir sürpriz yapabilir ve duygularınız yoğunlaşabilir.

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