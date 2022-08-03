Hayatımız hareketleniyor! KAD ile Uranüs kavuşumunun burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan anlattı...

Gökyüzünde kolektifi etkileyen ve dünyada da değişimleri tetikleyecek bir döneme giriyoruz. Kuzey Ay düğümü ve Uranüs kavuşum yapacaklar ve etkisi 20 Ağustosa kadar devam edecek. Kuzey ay Düğümü ne demek? Uranüs ve Kuzey ay Düğümünün kavuşumu ne anlama gelir? Astrolog Dilara Yıldızhan detaylıca anlattı.

Kuzey Ay Düğümü ne demek?

Gelecek ve kader demektir. Uranüs ise beklenmeyi beklemeyi, değişimlerin depremsel olacağını ama Kuzey Ay Düğümüyle kavuşumda olduğu için, olacak olanın sonunda hepimiz için iyi olacağı anlamına gelir. Bu süreçte ilişkiler, maddi değerler, para, finans konusunda değişimler gerçekleşecektir. Özellikle de boğada yer alan Uranüs artık konfor alanında işimize yaramayanı yıkacak ve yerine yenisini koyacaktır. İlişkilerde güven ve sevginin yerini eğer maddi güvence aldıysa; değişim sizi bekliyor demektir.

Ayrıca Uranüs gidenin yerine yenisi koyar. Eğer direnç gösterilirse de kol bacak kırar yine istediği değişimi gerçekleştirir. Bu dönemde değişime hazırlıklı olun ve korkmayın, değişime ayak uydurmak ise irademizdedir. İradeyi haritamızda göremeyiz, dürtülerimize boyun eğersek zorlu şeyler yaşayabiliriz ama dürtülerimiz yerine bilinçli hareket edersek krizleri fırsata dönüştürebiliriz.

Kolektif gezegen olan Uranüs dünya piyasalarını etkileyecek, yeni ekonomi modelleri, dijital parada düzenlemeler gerçekleşebilir. Türkiye’de ise ikincil devlet yöneticilerinin değişimlerini, borsada iniş çıkışı, finansal alanda strateji ve planlamada zorunlu değişiklikleri, konutta değer kayıplarına istinaden yeni düzenlemeleri getirecektir. Dernek ve topluluklarda değişimleri, gizlenen saklanan her türlü durumun açığa çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca piyasada spekülasyonlar artacaktır. 14-16 Ağustos tarihlerinde müttefiklerden ise destek alabileceğiz. Yeni anlaşmalar yapılabilir ama özellikle 18-19 Ağustosta korumacı ve risk alınmayan kararlardan dolayı para çıkışları gerçekleşebilir ve piyasalarda dalgalanma devam edebilir.

1-6 Ağustos tarihlerinde Uranüs, Mars ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu gerçekleştiği için; volkanik patlama, kazalar, yangınlar, paranın değersizleşmesi, deprem, heyelan gibi toprağın harekete geçmesi gerçekleşebilir. Ani fevri tutum sergilememeye çalışmak bu dönemdeki sorunları atlatmamıza neden olacaktır.

Burçlara etkisine gelirsek;