Asena İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASENA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Asena

Asena Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Eski Türkçe

ASENA İSMİNİN ANLAMI

Asena ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir kız ismidir ve anlamı 'Kurt'tur.

ASENA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Girişimci ruhlu birisiniz. Siz bir organizatör ve yöneticisiniz. Hayata ve sorunlara yaklaşımınız metodik ve sistematiktir. Olaylara karşı yapıcı bir tavrın var. Sığ yargılardan veya görüşlerden nefret edersiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için her şeyi göze alabilirsiniz. Ancak, her şeyi planlayan biri olarak haritasız bir yolculuğa çıkacak biri değilsin. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Asena ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Vera, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Başkalarından kolayca etkilenmeyen, özgür düşünen ve lider ruhludur.

S: 'S', harfi neşeli yapısıyla öne çıkar. Hayat doludur.

E: Duygusaldır. Olaylara karşı duygusal tepki verirler.

N: N harfi numeroljide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. Son derece iyi huylu olan bu kişiler karşısındaki bazı kötülükleri fark etmeyebilirler.

A: A harfini taşıyan kişiler sevgi doludurlar. Ve aile içinde sevgi bağına çok önem verirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Asena İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

ASENA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 4, 10, 19, 30 ve 34.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Topaz