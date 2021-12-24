Büyüleyici bir peri masalı

Gelinlik seçmek düğünün en heyecan verici anlarından olmasına rağmen kafa karıştırıcı bir süreçtir. Bu sezonun gelinlik trendlerinde pek çok çeşit karşımıza çıkıyor. İlham vermek için pek çok modellere göz attık ve göz alıcı düğününüzde tüm gözleri üzerinize toplayacak model seçeneklerini hazırladık. Kendinizi en iyi yansıtan, vücut tipinize uygun modelleri bir göz atabilirsiniz. (Ayrıca seçeceğiniz modeli belirledikten sonra 2022 gelinlik stillerine de bakabilirsiniz)

MİNİMAL TERCİH

İpek veya saten gibi dökümlü kumaşlarla tasarlanan gelinlikler, elbise formunda ve dekolte detayları ile göz alıcı. Bu tarz modellerin en büyük avantajı ise rahatlıkları.