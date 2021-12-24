Büyüleyici bir peri masalı

Gelinlik seçmek düğünün en heyecan verici anlarından olmasına rağmen kafa karıştırıcı bir süreçtir. Bu sezonun gelinlik trendlerinde pek çok çeşit karşımıza çıkıyor. İlham vermek için pek çok modellere göz attık ve göz alıcı düğününüzde tüm gözleri üzerinize toplayacak model seçeneklerini hazırladık. Kendinizi en iyi yansıtan, vücut tipinize uygun modelleri bir göz atabilirsiniz. (Ayrıca seçeceğiniz modeli belirledikten sonra 2022 gelinlik stillerine de bakabilirsiniz)
MİNİMAL TERCİH
İpek veya saten gibi dökümlü kumaşlarla tasarlanan gelinlikler, elbise formunda ve dekolte detayları ile göz alıcı. Bu tarz modellerin en büyük avantajı ise rahatlıkları.
DEKOLTE SEVENLER
Kurdele veya tül her dönem olduğu gibi şimdilerde de gelinlik modellerinde karşımıza sık sık çıkıyor. Degaje yakalar ve sırt dekoltelerse bu trendin yeni yansımaları.
KORSE VEYA TRANSPARAN DETAYLAR
Korse üstler günlük kombinlerimizi ele geçirmişken gelinliklerde de yansımalarını sık sık görüyoruz. Straplez korse üst modelli gelinlikler iddialı gelinler için harika bir seçenek.
SOFİSTİKE SEÇİM
Uzun kollu ve yaka detaylarında dökümlü kumaşların tercih edildiği gelinlik modelleri ile sofistike bir görünüm elde etmek çok kolay. Bele tam oturan modellerse sizi kendi masalınızın prensesi yapacak.