Kantaron yağı faydaları arasında en bilinenler: Kanama durdurucu özelliği, yara ve yanık iyileştiriciliği, iltihap önleyiciliği… Peki ya kantaron yağı içilir mi? İçildiğinde ne gibi faydaları çıkar?

Kantaron bitkisi, asırlardır alternatif tıp alanında kullanılan mucizevi bitkilerden biri. Sarı ve kırmızı olarak ikiye ayrılan kantaronun, özellikle kırmızısının insan sağlığına olan etkileri dikkat çekiyor. Tıp literatüründeki ismi ‘Centaurium erythraea’ olan kırmızı kantaron bitkisi, özellikle yağ formunda kullanılıyor. Kantaron yağı hazırlamak pek de zorlayıcı olmamakla beraber; en sağlıklısının evde kendi ellerinizle hazırladığınız kantaron yağı olduğunun altını çizelim.



Kantaron yağının cilde faydaları

Kantaron yağı faydaları denince elbette hepimizin aklına gelen ilk şey kantaron yağının cilde faydaları olacaktır. Antiseptik özellikli, kanama durdurucu, yara ve yanık iyileştirici, iltihap önleyici vb. gibi özellikleri ile kantaron yağı, cilt sağlığı açısından en faydalı doğal içeriklerin başında geliyor. İltihap önleme ve kurutma özelliği sayesinde sivilcelerin doğal çözümü niteliğindedir. Aynı zamanda etkili bir doğal nemlendirici olan bu yağ, cildinizin sorunlu kısmına uygulanabileceği gibi tüm yüzeyinde de rahatlıkla kullanılabilir. Güçlü bir hücre yenileme özelliği bulunan kantaron yağı, yaraları onarmakla kalmayıp izlerini de cilt üzerinden temizlemesi ile oldukça ünlüdür.



Kantaron yağı cilt üzerine kullanımı

Gece yatmadan önce veya güneşe çıkılmayacağı zamanlarda bir parça pamuğa 2-3 damla damlatılan kantaron yağı cildin uygulanacağı bölgesine masaj yapılarak sürülür. İsterseniz 1 saat sonra yağı uyguladığınız bölgeyi yıkayabilir ya da gece uyguladıysanız gece boyu o şekilde bırakabilirsiniz. Zamanla lekelerin yok denecek kadar azaldığını görebilirsiniz. Bebeklerde oluşan pişik için kantaron yağı kullanılabilir. Ancak bebek cildinin hassaslığı nedeniyle su ile seyreltilerek kullanılabilirsiniz.



Kantaron yağı içilir mi?

Kantaron yağını günlük 1 çay kaşığı şeklinde tüketebileceğiniz gibi çayınıza birkaç damla damlatmak sureti ile de kullanabilirsiniz. Dahilen tüketildiğinde de birçok faydası bulunan kantaron yağının günlük tüketiminin tatlı kaşığını geçmemesi gerekiyor. Kan şekerinin düşürülmesinde etkisi bulunan kantaron yağı bunun dışında mide ağrısı ve ülserinde tedavi amacıyla kullanılabilir. Kabızlık için de yardımcıdır. Ayrıca kantaron yağının sindirim sistemine olan faydalarını saymakla bitiremeyiz. Sindirim bozukluğu, mide yanması ve ekşimesi gibi durumlarda büyük fayda sağlar ve hazmı da kolaylaştırarak iştahınızı açabilir. Aynı zamanda kantaron yağının ateş düşürücü özelliği olduğunu biliyor musunuz? Ter yapıcı özelliği de bulunan kantaron yağı, grip ve soğuk algınlığı süresince sizlerin en büyük yardımcısı olabilir.







Kantaron yağı hamilelikte kullanılır mı?

Bilim insanları yapılan bazı deneyler sonucu hamilelik döneminde kantaron kullanımının doğum kusurları açısından risklere yol açtığı yönünde bulgulara sahip. Yapılan araştırmalarda kantaron kullanan annelerin sütünün bebeklerde kolik durumlara, sürekli uyku haline ve halsizliğe yol açabildiği sunuluyor. Bu nedenle gebelik ve emzirme durumundaki annelere bu yağ pek önerilmiyor.



Kantaron yağı göze sürülür mü?

Sarı kantaron bitkisinin sarı nokta hastalığına iyi geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor…



Kantaron yağının yan etkileri var mı?

Mide rahatsızlığı, yorgunluk, baş ağrısı, ürtiker veya diğer deri döküntüleri, huzursuzluk, ağız kuruluğu ve baş dönmesi yan etkiler arasısındadır. Anacak oldukça hafif görülür. Bu yan etkilerden kaçınmak için kullanımlarınızı çok uzun süreli veya fazla dozlu tutmamanız faydanıza.



Kantaron yağı nasıl kullanılır?

Kantaron yağı ve bitkisi şikayete bağlı olarak ortalama 6 aya kadar kullanılabilir. Ancak 6 aydan sonra kullanım bırakılmalı ve en az 3 ay ara verilmelidir. Kantaron yağı kullanımına ara verilmemesi durumunda şiddetli yan etkiler ile karşılaşılabilir. Özellikle dahilen kullanımlarda oldukça dikkatli olunması gerekir.



Evde kendi kantaron yağınızı yapın!

Öncelikle almış olduğunuz kantaron çiçeklerini güzelce yıkayıp, kurutun. Çiçekleri ve sapını parçalara ayırın ve cam bir kavanozun içerisine atın. Çiçekleri parçalarken makas ya da bıçak kullanmayın. Doğal zeytinyağı ile kavanozu doldurun. Kavanozun ağzına tülbent koyun ve üstünden sıkıca kapatın. Kavanozun içerisinde bulunan kantaronu mayalanması ve özlerini daha kolayca salabilmesi için 5 gün boyunca güneşte bekletin. Böylece kolayca özlerini zeytinyağına salacaklardır. 5 gün bitiminde, kavanozun ağzından tülbenti çıkartarak ağzını sadece kapak ile kapatın ve hava almamasını sağlayın. 45 gün boyunca güneşte bekletin. 46. günde kantaron çiçeği özünü salacağı için rengi koyulaşacaktır. Kırmızımsı bir renk oluşana kadar güneşte bekletin. Yağ kırmızımsı bir hal aldığı zaman, koyu renkli bir şişeye koyun ve sadece karanlık bir yerde saklayın.