Kiraz sapının faydaları nelerdir? İşte kiraz sapının 16 yararı

Kiraz sapı, antioksidan etkisine sahip olup sindirim ve dolaşım sistemine katkı sağlar. Halk arasında ödem veya idrar söktürücü isimleriyle oldukça sık duyduğumuz kiraz sapı hem zayıflamak için hem de ödem atmak amacıyla tüketilir. Kiraz sapı nedir? Kiraz sapı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır diyorsanız yazımızı okumaya devam edin...Diyetisyen Nagehan Afşar kiraz sapının faydaları hakkında bilgi verdi. (Not: Her bünye farklıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışın)

KİRAZ SAPI HAKKINDA

Diyetisyen Afşar, kiraz sapı hakkında şu bilgileri paylaşıyor: Şehirler arası yolculuklar sindirim sisteminizi etkileyerek bedeninizin alışık olduğu rutinin dışına çıkmasına sebep olabilmektedir. Pek çok insanda özellikle yapılan seyahatler neticesinde konstipasyon (kabızlık) veya beklenmeyen ödem (vücutta su tutulması) gözlemlenmektedir. Tabi bu sadece yolculuklar da değil mevsim geçişlerinde, hormonal değişikliklerde veya stres anında da gözlemlenebilmektedir. Bu değişiklikler ortama alışılması durumunda çoğunlukla azalmakta veya ortadan kaybolmaktadır fakat kısa sürelide olsa yaşanan bu şikayetler insanları önlem almaya yönlendirmektedir. Doğal yollarla bu problemlerden kurtulmak isteyenler için kiraz sapı ilk akla gelen şifa yöntemi oluyor.

Kiraz sapı nedir?

Bu meyve dünyada ‘sweet cherry’ tatlı kiraz olarak bilinmektedir. Kırmızı ve beyaz renkli meyveleri ile ticareti yapılmaktadır. Türkiye kiraz ihracatında önde gelen ülkelerden birisi olarak bilinmektedir. 2018 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’den 75.304.153 kg taze kirazın ihraç edildiği bildirilmiştir. Kiraz saplarının; flavaonoid, tanen, antosiyan ve karotenoid gibi çeşitli bileşenler içerdiği bildirilmiştir. Buna ek olarak c vitamini ve yağ asitleri de taşıdığı tespit edilmiştir.

Kiraz sapı nasıl kullanılır?

Kiraz sadece taze tüketilmesinin dışında reçel marmelat, içecek şeklinde kullanılır. Sapı ise, ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın birçok farklı bölgesinde dekoksiyon şeklinde tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Dekoksiyon yöntemi; tıbbi bitki üzerine su eklenerek kısık ateşte 15-20 dakika kaynatma işlemine verilen addır.

Kiraz sapı faydaları nelerdir?

Öksürük, soğuk algınlığı mide ağrıları tedavi etmek için kullanılır. Sindirim problemleri, böbrek sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur. Selülitleri tedavi etmek için kullanılmaktadır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır. İnfizyon yöntemi ise tıbbi bitki üzerine kaynatılmış su eklenerek belli süre demlenmesi beklenerek yapılmaktadır.

İspanyada ise kurdeşen tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir.

Ülkemizde kiraz sapı bitkisel kür olarak kullanılmaktadır. Kiraz sapı, böbrek taşı, böbrek iltihabı gibi problemleri engeller. Bedeni zinde tutar. Diyet sürecinde kilo vermeye yardımcı olur. Şeker hastalığına iyi gelir. Kolesterolü ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur Ödem atıcıdır. Kan basıncını düşürür. İdrar söktürücü, hipertansiyon tedavisine yardımcı olur.



Kiraz sapı nasıl kaynatılır?

Kiraz sapı diüretik etkisi için kaynatılarak 7-10 gün süreyle günde 1 çay fincanı olarak kullanılmalıdır.

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