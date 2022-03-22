Yüz yogası nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Yüz yogası hareketleri

İnsan göründüğü yaşta mıdır yoksa olduğu yaşta mıdır? Bizce göründüğü! Peki ya yaş aldıkça hala genç görünmemiz mümkün desek? Doğal yöntemlerle evde kendiniz uygulayabileceğiniz yüz yogası ile cildinizdeki kırışıklıkları, sarkmaları azaltabilirsiniz. Zeynep Şensoy - Yüz yogası ve Hatha Yoga eğitmeni ile gerçekleştirdiğimiz röportajda yüz yogasının ne olduğunu ne işe yaradığını, faydalarını ve yüz yogası hareketlerini sorduk. İşte yüz yogası hakkında tüm detaylar:

Röportaj: Melisa Altıkatoğlu

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

1983 İstanbul doğumluyum ve aslında bir ekonomistim. Yeditepe Üniversitesi ve Montana State University’de ekonomi okuduktan sonra uluslararası bir şirkette çalışmaya başladım. 7 yaşında profesyonel olarak başladığım karate hayatını ileri ki yaşlarda taibo ve yoga ile devam ettirerek hocalık eğitimlerini tamamladım. Kadınların doğal yöntemlerle güzelliklerini korumaları gerektiğini savunan biriyim. 2012 yılında

İngiltere’de Yüz Yogası eğitmenlik eğitimini tamamlayarak “Yogadayoga - Doğal olarak güzel” markasını kurdum. Evliyim ve bir kız çocuğum var. Yüz yogası, yüz bantlama

ve masaj teknikleri, Hatha Yoga dersleri vermekteyim, yaz aylarında ülkemizin cennet noktalarına kamplar yapmakta ve sosyal medya kanallarında faydalı içerik üreterek ilgilenenlerle paylaşmayı sürdürmekteyim.

Yüz yogasının faydaları nelerdir?

Tıpkı vücudumuz gibi, yüzümüzde de kaslar vardır ve bu kaslar aktif olduğu ölçüde, yüzümüz genç ve diri bir görünüme sahip olur. Yüz yogası, yüz bölgesinde seneler içerisinde oluşan kırışıklıkları ve hareketsiz kalarak oluşan sarkmaları önlemek amacıyla geliştirilmiş tamamen doğal yüz egzersizleridir. Yüz yogası ile birlikte ciltteki kan dolaşımı ve oksijeni arttırarak kendi yaş aralığımızın en doğal ve en dinç haline kavuşmayı hedefleriz.

Yüz yogası haftada kaç kere yapılmalı?

Başlangıç, orta ve ileri seviye olarak düşünebiliriz. Başlangıç seviye dersi haftada 3 gün, 2 ay süreyle yapıldıktan sonra yavaş yavaş orta ve ileri seviyeye geçerek devam edersek çok güzel sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda yüz yogası, yüz masajı ile birlikte yapılırsa cildin kalitesini de artırıp sarkmaları, kırışıklıkları daha çabuk toparlamamız mümkün oluyor.

Yüz yogası düzenli yapıldığında ne kadardan sonuç verir?

Etkileri kişiden kişiye göre; hayat tarzı, beslenmesi, uyku düzeniyle birlikte pozları düzenli aksatmadan yapmasına göre değişir. Sağlıklı beslenen, uyku düzenini dikkat eden birisi için ortalama 2 ay içerisinde gözle görünür sonuçlar elde etmek mümkün.

Ne gibi değişiklikler olur?

Kırışıklıkların ve sarkmaların toparlanması ile birlikte yani doğal olarak bir gençleşmenin yanı sıra, yüzümüzdeki akupunktur noktalarına da baskı yaptığımız için dışarıdan içeriye organlara dokunduğumuz alternatif bir rahatlama yöntemidir.

YÜZ YOGASI HAREKETLERİ

Bazı yüz yogası hareketleri şöyle:

Botox etkisi için yüz yogası

Göz kapağı düşüklüğü ve kaz ayakları için kolay ve etkili bir poz. İşaret parmaklarınızı kaşlarınızın bittiği yere yerleştirin. Baş parmaklarınızı da elmacık kemiğinizin bitiş

noktasına yerleştirin. Bu şekilde göz etrafınızı hafif bir şekilde yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirin. Burundan alıp, burundan verdiğiniz 10 nefesi içinizden sayarak bu şekilde bekleyin.

Göz kapak düşüklüğü ve göz altı torbaları için

Göz kapağı düşüklüğü ve göz altı torbaları için kolay ve etkili başka bir poz daha. Karşıya doğru bakın. Başınızın yerini değiştirmeden sadece gözlerinizi sağ üst köşeye doğru çevirin, sanki sağ kulak üzerinde bir şeyi görmeye çalışıyormuş gibi yukarı çapraza doğru bir bakış olsun bu. 3 nefes bu şekilde bekledikten sonra gözlerinizi sol üst köşeye gönderin, burada da 3 nefes kalın. Sağ ve sola olan bu turu 10 kez tekrarlayın.

Alın kırışıklıkları için

Parmaklarını ortadan başlayarak şakaklara kadar yana doğru kaydırarak masaj yapın ve bunu 10 kez tekrarlayın. Aşın bölgenizin rahatladığı ve ince kırışıkların zamanla azaldığını fark edeceksiniz.

Yanaktaki gülme çizgileri için

Gülme çizgilerini ortadan kaldırmaya yönelik bu poz için dilimizi kullanacağız. Dilinizi dudak içinden sağ taraftaki gülme çizginizin içine yerleştirin ve burayı dilinizle ileriye doğru itin. Bu şekilde 3 nefes beklerken sol tarafta da elinizle sol yanağınızla destek verin. Daha sonra dilinizi dudak içinden sol taraftaki gülme çizginizin içine yerleştirin ve burayı dilinizle ileriye doğru itin. Bu şekilde de 3 nefes beklerken sağ tarafta da elinizle sağ yanağınıza destek verin. 10 tur devam edin, hem gülme çizgileriniz açılacak hem de gıdıyı toparlamış olacaksınız.

Kuvvetli nefes 'A': Hem yüz kaslarını hem de mide çakranızı çalıştırın

Hem yanak, hem dudak hem de boyun çalışmak için derin nefes alın ve sesli kocaman ve uzun bir ‘Aʼ deyin. 10 kez uzun ‘Aʼları devam ettirin. Sesiniz kuvvetli çıksın ki hem yüz kaslarınızı çalışın hem de mide çakranızı canlandırın.

Kuvvetli nefes 'U': Yüz kasları ve kalp çakrasını çalıştırın

Hem yanak, hem dudak hem de boyun çalışmak için derin nefes alın ve sesli kocaman

ve uzun bir ‘Uʼ deyin. Bunu da 10 kez sürdürün. U sesini çıkarırken dudaklarınızı iyice ileriye doğru uzatın. Bunu yaparken dudak üzerinde kırışıklık oluşuyorsa işaret parmaklarınızla dudak kenarlarına destek verin. Sesiniz kuvvetli çıksın ki hem yüz kaslarınızı çalışın hem de kalp çakranızı canlandırın.

Kuvvetli nefes 'O': Yüz kaslarınızı ve boğaz çakranızı çalıştırın

Hem yanak, hem dudak hem de boyun çalışmak için derin nefes alın ve sesli kocaman ve uzun bir ‘Oʼ deyin. Bu da 10 tur devam etsin. O sesini çıkarırken dudaklarınızı içeriye doğru toplayın. Sesiniz kuvvetli çıksın ki hem yüz kaslarınızı çalışın hem de boğaz çakranızı canlandırın.

Gıdı erimesi ve boyun kasları için

Tavanda çok sevdiğiniz birini hayal edin ve ona doğru bakın. Boynunuzu bedeniniz müsaade ettiği kadar yukarı ve arkaya gönderin. Bu şekilde boyun etrafındaki kaslarınız

uzayacak ve gıdınız toparlanacak. 10 derin nefes bu şekilde kalın. Yukarı doğru bakarken kaşlarınızı kaldırmayın gerekirse gözlerinizi kapatın ki alnınızda kırışık oluşmasın.