Niye hep yanlış kişiye aşık oluyoruz?

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Hayalinizdeki ilişkiyi bir türlü yaşayamıyorsanız, gerçek hayalinizin ne olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Aslında tam da bilinçaltınızın uygun gördüğü erkekleri hayatınıza çekiyorsunuz. Şimdi kayıtları temize çekme vakti…

Yaprak Çetinkaya/Formsanté



Ne trafik, ne borsa, ne politika… Hemen herkesin öncelikli isteği hayatını paylaşacağı bir eş bulmak. Öncelikler sıralamasında birinci sırada yer alsa da en çok sorun da bu alanda yaşanıyor. Evlenilecek erkek kalmadığını düşünenler, evlenip de “Ben ne yaptım?” diyenler, her yeni ilişkiye büyük umutlarla başlayıp her bitişte depresyona girenler… Ve daha ne hikayeler… Söz konusu romantik ilişki olunca günlerce, aylarca hatta yıllarca konuşulacak malzeme bulmak zor değil. Peki, özellikle şehirli insanın ilişkilerle sınavının ardında ne yatıyor? Kendi parasını kazanan, kendi evinde yaşayan, bağımsız görünen kadınlar hep bir erkekle tamamlanmak istiyor ama ilişki kurmakta neden bu kadar zorlanıyor ve hep kısır döngülerin içinde dolaşıyor?



