Bir erkeğin sizden hoşlandığı nasıl anlaşılır? Bir erkeğin hoşlandığını gösteren 20 davranış ve 6 sessiz ipucu

Acaba benden hoşlanıyor mu? Arkadaş olarak mı görüyor?... Bir erkekten hoşlanmaya başlamanızın en stresli yanı karşı taraftan tam olarak emin olmamanız olabilir. Bir gün 'Evet, benden hoşlanıyor' derken diğer gün bir hareketi veya bir cümlesi sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Peki bir erkeğin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? Erkekler hoşlanınca nasıl davranır? Ya da bir erkek hoşlandığını nasıl belli eder? Herkese yardımcı olacak bu ipuçları belki de flört evresini kolaylaştıracak. İşte gerçekten nasıl hissettiğini deşifre etmenize yardımcı olabilecek bir erkeğin sizden hoşlandığını gösteren 15 ipucu...

1- Gözbebekleri sizden hoşlandığını ele verebilir ama dikkat...

Birçoğumuz, gözbebeklerimizin ışığa maruz kalmaya tepki olarak boyut değiştirdiğini biliyor olsa da, romantizm de aynı etkiyi yaratabilir. The Chicago Tribune'e göre bir araştırma kişinin hoşlandığı bir şeye ya da birine baktığında gözbebeklerinin farkına bile varmadan genişleyeceğini ortaya koyuyor! Başkalarının, özellikle de hoşlandığınız birinin ne düşündüğünü okumakta iyi değilseniz size bakarken gözbebeklerine bakın... Büyüyorsa bu önemli bir işarettir.

Peki, bu durumun sebebi ne? Oksitosin ve dopamin yani "aşk hormonları" gözbebeği boyutunu etkiler. Birine cinsel veya romantik olarak ilgi duyduğunuzda beyniniz bu kimyasalları artırır. Hormonlardaki bu artış gözbebeklerinin genişlemesine neden oluyor gibi görünüyor. Ancak yine de sadece bu duruma göre hareket etmeyin. Çünkü uykusuzluk, ışık, göz rahatsızlığı gibi sebepler de gözbebeğinin büyüklüğünü etkileyebilir. Bu nedenle şu aşağıdaki sessiz ipuçlarına bakabilirsiniz:

Göz teması: Karşınızdaki kişiyle yaşadığınız göz teması miktarı, ne kadar aşık olduğunuzun bir göstergesi olabilir.

Karşınızdaki kişiyle yaşadığınız göz teması miktarı, ne kadar aşık olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Eğilme: Sizinle ilgilenen biri genellikle size doğru eğilir. Örneğin sizinle konuşurken vücudunun üst kısmını size doğru çekmek veya sizinle konuşurken koltuğunun kenarına yaklaşmak bu duruma bir örnektir. Arkasına yaslanan, sizden uzak durmaya çalışan kişi de muhtemelen hoşlanmıyordur.

Sizinle ilgilenen biri genellikle size doğru eğilir. Örneğin sizinle konuşurken vücudunun üst kısmını size doğru çekmek veya sizinle konuşurken koltuğunun kenarına yaklaşmak bu duruma bir örnektir. Arkasına yaslanan, sizden uzak durmaya çalışan kişi de muhtemelen hoşlanmıyordur. Ayak yönü: Biriyle konuşuyorsanız ve ayakları sizi gösteriyorsa, o kişi olmak sizin yanınızda olmak istiyordur. Ayakları sizden uzağa veya hatta bir başkasına işaret ediyorsa, başka bir yerde olmayı tercih ediyordur.

Biriyle konuşuyorsanız ve ayakları sizi gösteriyorsa, o kişi olmak sizin yanınızda olmak istiyordur. Ayakları sizden uzağa veya hatta bir başkasına işaret ediyorsa, başka bir yerde olmayı tercih ediyordur. Yansıtma: İki kişi gerçek bir sohbete katıldığında, farkına bile varmadan birbirlerini yansıtma eğilimi gösterirler. Bazı kaynaklara bir kişinin ilişki kurmak istediği kişiyi bir miktar taklit edeceğine inanılıyor. Örneğin s ohbet ettiğiniz kişinin elini sizinle aynı pozisyonda tuttuğunu fark ederseniz muhtemelen sizinle ilgileniyordur.



İki kişi gerçek bir sohbete katıldığında, farkına bile varmadan birbirlerini yansıtma eğilimi gösterirler. Bazı kaynaklara bir kişinin ilişki kurmak istediği kişiyi bir miktar taklit edeceğine inanılıyor. Örneğin s Kızarma: Adrenalin bazın yüzün kızarmasına neden olur. Utanç bir aşığın sizin yanınızda, belki de sizinle ilk konuşmada yüzü kızarabilir.



Terli avuçlar: Aynı şekilde sizi görünce avuçları da terleyebilir.





2- Temas ederek konuşuyor

Baş başasınız, belki sohbet ediyorsunuz. Ya da arkadaşlarınızla hep birlikte bir kafedesiniz ve yanınıza o oturdu... Bir şeyi vurgulamak istediğinde, elinize dokunduğunda bunlar genellikle size gerçek duygularını gösteren küçük sinyallerdir. Ya da bir şeye uzanırken yine elinize dokundu. Emin olun o küçük temasta hem sizin hem onun kalbi heyecanla atacaktır. Bunu hissediyorsunuz, yani onda da o temasın heyecanını hissediyor, kalbinin pır pır attığını fark ediyorsanız doğru yoldasınız.

3- Sizinle ilgili ayrıntıları hatırlıyor

Onunla birkaç kez karşılaştıysanız ve önceki konuşmanızın tüm ayrıntılarını ezberlediyse, boşuna değil. Sizden hoşlandığında, daha derin bir anlam ve bağlantı bulmaya çalıştığı için söylediklerinize daha fazla dikkat edecektir.

4- Sosyal medyada sizi takip ediyor

Eğer sosyal medyada arkadaşsanız ve sizin koyduğunuz hikayelere veya fotoğraflara kayıtsız kalmıyorsa bu bir işaret olabilir. Ancak dikkat etmenizde fayda var eğer bunun her kıza yapıyorsa o zaman sıkıntı büyük.

5- Göz teması kuruyor

Yeni aşkınız, dolaylı olarak sizden hoşlandığını söylemek için sizinle doğrudan göz teması kurmaya çalışıyor olabilir. Sizinle göz teması kuruyorsa, kesinlikle ilgileniyor. Öte yandan, sizinle göz temasını keser ve odanın etrafına bakmaya devam ederse, sizinle ilgilenmeyebilir ve diğer insanlarla mesajlaşmaya geri dönebilirsiniz.

6- Alfa beden dilini kullanıyor

Yeni erkeğin, sizinle ilgilenebilecek sürünün lideri olduğunu size göstermek istiyor. Daha uzun duruyorsa, karnını içeri çekiyor ve omuzlarını geriye çekiyorsa ve kendinden emin yürüyorsa, bu sizden hoşlandığının büyük bir işaretidir.

7-Planlar yapıyor

Eğer sizden hoşlanıyorsa sizi görmek için planlar yapacaktır. Bu planlar arkadaş gruplarıyla da olabilir veya birebir de olabilir. Önemli olan sizi görmek için çaba sarf etmesi.

8-Başka erkeklerle konuşurken kıskanıyor

Çevrim içi veya yüz yüze başka erkeklerle konuşuyorsanız, aşık olduğunuz kişi size bakmaya başlayabilir ve neler olduğunu merak edebilir. Sizinle ilgilenmeyen bir erkek, başka erkeklerle konuşurken bakma ihtiyacı duymaz. Endişelenmeyin, ona sadece güzel, güzel bir gülümsemeyle baktığınızın sinyalini verir vermez, kesinlikle tekrar sizin olacaktır.

9-Size yardım etmek istiyor

Erkekler doğal problem çözücülerdir ve aşık oldukları kişiye gelince, duydukları her soruna bir çözüm bulmak isterler. Sahip olduğunuz bir problemden bahsederseniz ve o sizden hoşlanıyorsa, muhtemelen çözüm aramak için beynini tarar. Senden hoşlanan bir adam elinden geleni yapacaktır.

10-Gün içinde sizden haber almak istiyor

Herhangi bir şekilde sizinle iletişime geçmeye çalışıyorsa bu sizden hoşlandığı anlamına gelir. İster sosyal medyadan ister yüz yüze bir şekilde sizi görmese bile sizi merak edip size yazıyorsa o zaman sizden hoşlandığı anlamına gelir.

11-Sizi güldürmeye çalışıyor

Bir erkek sizden hoşlanıyorsa kesinlikle güldürmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu bir gerçek ki komik erkekler her zaman kazanır. Bu uluslararası kabul edilmiş bir kural olduğundan sizden hoşlanan bir erkek sizin keyfinizi yerine getirmek için güldürmeye zaman harcayacaktır.

12- Sizi daha iyi anlamak için sizinle ilgili derin sorular soruyor

Herkes ilgilendiği kişiyi daha derin anlamak ve onun hakkında daha derin bilgilere ulaşmak için sorular sorar. Eğer bir erkekte size derin sorular soruyorsa unutmayın bu kişi sizden hoşlanıyordur.

13- İlgilendiğiniz konular hakkında bilgilerini paylaşıyor

Eğer ilgilendiğiniz temel konular varsa, mesela astroloji olabilir ve bu konu hakkında araştırma yapıp sizinle paylaşıyorsa bu kişi sizden kesinlikle hoşlanıyordur. Bir erkek sizden hoşlanıyorsa sizin ilgilendiğiniz konulara ilgi duymaya başlayacaktır veya sizi etkilemek için ilgi duyduğunu gösterecektir.

14- Sizden tavsiye istiyor

Eğer bir erkek sizden tavsiye istiyorsa bu sizden hoşlandığı anlamına gelir. Bir erkek sadece yakınlarından tavsiye almak ister ama sizden de alıyorsa onun için önemli olduğunuzun kanıtıdır.

15- Sizi teşvik ediyor

Bir erkek sizden hoşlanıyorsa sizin yapmak istediğiniz bir şey için sizi teşvik edecektir. Sizi dinleyecek, anlayacak ve sizi o şeyi yapmanız için her zaman yanınızda olacaktır. Yapmak istediğiniz şey için ekstra ilgilenip soruyorsa o kişinin sizden hoşlandığı anlamına gelir.

16-Size iltifat ediyorsa

Eğer bir erkek sadece dış görüntünüze değil kimsenin yakalayamadığı küçük ayrıntılarla size iltifat ediyorsa bu kişi sizden çok hoşlanıyodur. Herkes dış görünüşe iltifat edebilir ancak bu kişi sizin için daha derine inecektir.

17-Size bakarken; kendi kendine gülümserken görüyorsunuz

Birinden hoşlandığınızda, aşık olduğunuzda burada aşk hormonları devrededir. Eğer karşınızdaki kişi sizden hoşlanıyorsa karnında mutluluktan, heyecandan kelebekler uçuşuyordur. Onu sık sık size bakarken, kendi kendine gülümserken görebilirsiniz. Size hayran hayran ve tüm sevimliliğiyle bakıyorsa hoşlanıyordur.

18. Kalp atışlarının sizinkiyle eşleştiğini hissedersiniz

Aranızda bir çekim varsa bilinçaltında birlikte olduğumuz kişiyi taklit etmeye çalışırız. Colorado Boulder Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, çiftler birlikte oturduklarında, kalp atış hızlarının ve nefes almalarının doğal olarak senkronize olmaya başladığını söylüyor.

19. Son günlerde daha neşeli, daha iyimser mi oldu?

245 çift üzerinde yapılan bir araştırma mutlu ve istikrarlı bir ilişki içinde olmanın genç yetişkinlerin nevrotiklik düzeylerini düşürmelerine yardımcı olduğunu buldu. Karşınızdaki kişi son zamanlarda daha mutlu, daha heyecanlı, neşeli ve iyimser görünüyorsa muhtemelen sizinle iyi hissediyordur.

20. İlişkinize çok zaman harcıyor

İnsanlar, aradıkları insanı bulduklarını düşünüyorlarsa ilişkiye bağlanma olasılıkları daha yüksektir. O artık sizinle vakit geçirmek için kendi planlarını değiştiriyorsa onun hayatının ışığı olabilirsiniz.

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