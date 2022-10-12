İlk buluşmadan önce dikkat etmeniz gereken 7 şey!

İlk buluşmane konuşulur adlı haberimizi çok sevmiştiniz. İlk buluşma herkes için önemlidir çünkü bir sonraki buluşmanın zeminini hazırlayabilir. İlk buluşmada ne giyeceğiniz, nasıl davranacağınız, nasıl makyaj yapacağınız her zaman büyük bir soru işareti olmuştur. Bu yüzden işinizi kolaylaştıracak dikkat etmeniz gereken 7 unsur belirledik. İşte ilk buluşmadan önce dikkat etmeniz gerekenler.

Sevimli ama rahat olun

Elbette, ilk buluşmanıza elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyebilirsiniz ama aynı zamanda fazla ya da az giyinmek de istemezseniz. Randevunuzda nereye gideceğinize dair mutlaka bir fikriniz olacaktır bu yüzden hava durumunda ve yapacağınız aktiviteye uygun giyinmek çok önemlidir. Randevunuz için dışarı çıkıp bir alışveriş yapmak size mantıklı gelebilir ancak eminiz ki zaten giydiğinizde iyi hissettiğiniz bir parçaya sahipsinizdir. Tanıdık olan ve içinde iyi hissettiğiniz bu kıyafet size güven verecek ve neredeyse ilk buluşma için bile kolay bir seçim olabilir.

Parfüm

Çoğu kadın için bir randevuda iyi kokmak karşınızdaki kişi için harika bir izlenim bırakabilir ve güzel bir koku, aranızda oluşacak enerji için katkısı olabilir. Tatlı kıyafetini giydikten sonra doğru parfümü bir iki kez sıkmak randevunuzdaki kişiyle aranız tatlı bir flört yaratabilir. Peki karşınızdaki kişiyi tahrik edebilecek kokuları merak ediyor musunuz? O zaman 'Erkeklerin en bayıldığı 25 kadın parfümü' haberimize bakabilirsiniz.

Cesur bir dudak

Her ne kadar doğal makyaj görünümü şu anda moda olsa da randevunuz için cesur bir dudak rengi seçmek çok önemlidir. Mesela makyajınızı sade tutup dudaklarınıza en iyi kırmızı rujlar arasından beğendiğinizi seçip kullanabilirsiniz. Sadece yüzünüzün şehvetli bir kısmına dikkatleri çekmekle kalmaz, aynı zamanda gülümsemenizi de çekici kılabilir. Ek olarak, cesur ve görünüşünüzle tamamlayıcı bir dudak rengi, en minimalist makyaj seçiminizde bile sizi ortaya çıkarabilir.

Hafif bir ceket

En başarılı ilk buluşmaların bazıları, planladığımızdan daha ileri gidip geceyi bulabiliyor. Güvenlik endişeleri için ilk buluşmada halk arasında kalmak önemli olsa da, gün akşama dönerken sizi rahat ettirecek hafif bir cekete sahip olmak akıllıca bir fikirdir. İdeal olarak, ceketiniz kolayca katlanabilecek kadar hafiftir ve el çantanıza, gözden uzak bir yere yerleştirilebilir, ancak her ihtimale karşı ceketiniz orada olsun!

Küçük bir makyaj çantası

Randevunuz için makyajınız ne kadar hafif olursa olsun, işler yolunda gider ve tüm geceyi birlikte geçirirseniz, ertesi gün makyaj malzemeleriniz küçük bir makyaj çantası sayesinde hazır olacak. Bunun romantik bir filmde olması daha muhtemel olsa da asla güvende hissetmediğiniz biriyle eve gitmemelisiniz, ancak olur da şans sizden yana olur ve giderseniz, ertesi güne de hazır olmuş olursunuz.

Tercihiniz klasiklerden olsun

Tarz, birinin kişiliğinin inanılmaz derecede kişisel bir parçası olsa da bir randevu için kıyafetinizi planlarken klasiklere bağlı kalın ve gösterişten kaçının. Carrie Bradshaw her sahnede olağanüstü görünüyor ancak çoğu insan bu estetiği kaldırabilecek diye bir şey yok! Klasik ve nötr parçalara bağlı kalmak daha iyi bir izlenim bırakabilir ve randevunuzun ne giydiğinize değil size odaklanmasını sağlayabilir. Vücudunuzun sevdiğiniz kısımlarını saran ve sevmediğiniz bölgeleri gizleyen bir kıyafet tercih edebilirsiniz böylelikle sürekli üstünüzü düzeltme ihtiyacı hissetmezsiniz. (Ayrıca ilk randevunuzda ne giyeceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa o zaman 'İlk buluşmada ne giyilir? Kadınlar ve erkekler için 14 öneri' haberimize de bakabilirsiniz.)

Kendiniz olun

Kendine güven, her gün veya ilk buluşmada önce “giyebileceğiniz” en önemli şeylerden biridir. Randevunuzda kendiniz olduğunuzdan emin olun. İlk izlenimler önemlidir, ancak kendiniz değilseniz, değersizdir. İlk buluşmalar stresli olabilir, ancak onları romantik bir buluşmadan ziyade arkadaşınızla buluştuğunuz bir zaman gibi düşünürseniz üzerinizdeki yük biraz hafifleyebilir. Yukarıda bahsettiğimiz gardırop önerilerini kullanarak, kendinize olan güveninizi arttırarak en iyi şekilde görünecek ve hissedeceksiniz. Birini tanımadan ve güvenmeden önce eğlenmeniz ve güvenliğiniz önceliğiniz olsun.

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