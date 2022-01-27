Kadınların seks sırasında aldıkları zevki arttırmak için 4 teknik

Öncelikle seksten karşılıklı zevk almak, çoğu zaman iyi iletişim kurabilmekten geçiyor. Yapılan yeni çalışmalar da gösteriyor ki cinsel sağlığa yönelik bütüncül yaklaşımlar, cinsel zevkin özellikle kadınlar için yaşam boyu fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda sağladığı epey olumlu katkılar var.

Bir psikolog ve sertifikalı seks terapisti olan Kate Balestrieri, HuffPost'a “Bu araştırmada çok ilginç olan ve bu yüzden ihtiyaç duyulan şey kadınların bunu okuma, yorumlama, hazzı yönetme ve bunun için bir dil kullanma becerilerinde meşrulaştırılmış hissetme seçenekleridir.” açıklamasını yapıyor zaten.

Farklı pozisyonlar

Araştırmaya katılan %90’lık kesime göre bir seks oyuncağının veya penisin vajinaya sürtündüğü yeri ayarlamak ya da vajinal penetrasyon sırasında farklı pelvis ve kalça hareketleri yapmak olumlu sonuçlar veriyor.

Ağırdan almak

Kadınların yaklaşık %84'ü de penetrasyon aşamasında hemen “derine inmeyen” dokunuşları tercih ediyor.



Devamlılık

Ankete katılanların yaklaşık %76'sı da penisin veya bir seks oyuncağının penetrasyon sırasında tamamen vajinanın içinde kalmasının aldıkları zevki artırdıklarını söylemiş.

Aynı anda uygulama

Son olarak, katılımcıların %70'i, bir seks oyuncağının veya partnerinin penetrasyon sırasında, aynı anda klitorisi uyarmanın da önemli olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçları çığır açan bilgiler sunmasa da kadınlara belirli teknikler etrafında daha net bir dil sunmanın, istediklerini fark etmelerini ve iletmelerini kolaylaştıracağını umduklarını da ayrıca belirtiyorlar.

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