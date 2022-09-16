Chanel, Dior, Aquazzura ve daha fazlası... Herkesin sahip olması gereken 9 ayakkabı
Bazı ayakkabılar senelik giyilir bazıları ise ömürlük. İşte bu ayakkabılara yatırım yaparken asla üzülmeyeceksiniz çünkü bu ayakkabıların asla modası geçmeyecek. Az ayakkabım olsun ama her yerde giyebilme lüksüm olsun diyorsanız sizin için zamansız ayakkabı modellerini listeledik.
Zamansız parçaların en önemli yanı onları her alanda ve her sezon kullanabilme lüksünüzdür. Özel davette, ofiste, arkadaş buluşmalarında veya kendi özel günlerinizde. Her alana ve her davete uyumalayabileceğiniz parçalar sizi hem şık gösterecektir hem de minimalliğe yöneltecektir. Ayrıca bu ayakkabıları sadece bir sezon değil ömürlük giyinebilme şansınızda olacaktır. Ayrıca zamansız çantaları da merak ediyorsanız 'Tüm zamanların en ikonik 9 çantası'haberimize bakabilirsiniz.
Zamansız parçalar diyince olmazsa olmaz Chanel Slingbacks ayakkabısı yer alır. Hem davette, hem ofiste hem de günlük kullanabileceğiniz şık ama bir o kadar da abartı olmayan bir ayakkabı istiyorsanız Chanel Slingbacks tam size göre olabilir!
Bir ayakkabı olsan ne olurdun sorusuna cevap bizce Manolo Blahnik denilebilir. Gelinliğinizin altına bile giyebileceğiniz bir topuklu ayakkabıya kim hayır diyebilir ki...
Fransız modasını yansıtmak istiyorsanız Dior Slingback Ballerina ayakkabılarına gardırobunuzda yer vermelisiniz. Hem zarif hem de şık ve bir o kadar modası geçmeyecek bir ayakkabı.
Meghan Markle gibi zarif görünmek istiyorsanız Aquazzura ayakkabılarına bir göz atmalısınız. Hem zamansız hem de bir o kadar şık!