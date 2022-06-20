Hayattaki birçok olay belirlenen enerjilere göre devam eder. Enerji, hayattaki çok önemli bir konu. Kimi insanların yanında enerjik ve mutlu hissederken kimi insanların yanında kendimizi kötü hissederiz. Bu durumun temel sebebi o insanın enerjisidir. Sahip olduğumuz enerji ve frekans yaşamımızda belirleyici rol oynar. Peki aura nedir? Aura rengi nasıl bulunur? Gelin birlikte aura rengimizi bulalım...

Aura nedir?

Aura, gizemli ve bilinmeyen bir enerji olarak adlandırılır. Bu tabir tamamen yanlıştı. Aura, gizemli ve bilinmeyen bir enerji değil, bedenimizin içerisinde yer alan eksi ve artı yüklerin kaynaklanan koruyucu bir kalkan. Dünya üzerinde var olan tüm maddelerin birer aurası var. Canlı veya cansız tüm varlıkların kendine has bir aurası bulunur. Canlı ve cansız varlıkların aurasında bazı farklılıklar bulunur. Canlı varlıkları meydana getiren atomlar daha aktiftir.

Aura insan ruhu ve insan psikolojisi için oldukça önemli bir konu. Mutlu insanların aurası kesiksiz ve renkliyken mutsuz insanların aurası kırık ve gri yapıdadır. İnsanlar ile sürekli enerji alışverişi içerisindeyiz. Bu yüzden mutlu bir aurası olan insanlardan güzel enerjiler alabilirken mutsuz insanların aurası da bizi olumsuz anlamda etkileyebilir. Kişi güçlü ve sağlam bir aura yapısına sahipse dışarıdan gelen kötü enerjiye karşı daha korunaklı ve daha sağlam durabilir. Dışarıdan gelen kötü enerjinin içeriye girmesi çok güçtür. Bu yüzde aurayı güçlendirmek insan bedeni ve insan psikolojisi için oldukça önemli. Aurayı etkileyen çeşitli sebepler bulunur. Dengesiz ve düzensiz beslenmek, aşırı stresli ortamlarda bulunmak, alkol, sigara, uykusuzluk gibi durumlar auranın zayıflamasına neden olur. Zayıf bir aura da dışarıdan gelen kötü enerjiler ve hastalıklara karşı kalkan görevi göremez.

7 aurik enerji nedir?

Bütün insanların 7 temel ihtiyacı bulunur. Bu ihtiyaçlara karşılık gelen 7 aurik enerji bulunur. 7 aurik enerji şu şekilde sıralanabilir:

Fiziksel olarak iyi durumda olma ihtiyacı: Fiziksel egzersizlere ve pratiklere ihtiyaç duyulur.

Kendini sevme ihtiyacı: Sabır uygulaması ve öz saygı çalışmalarına ihtiyaç duyulur.

Zihnen temiz ve berrak olma ihtiyacı: Sezgisel dengeyi kurmaya ihtiyaç duyulur.

Her türden sevgi duyulma ihtiyacı: Tüm ilişkiler için geçerli.

Kararsızlıktan kurtulma ihtiyacı: Net ve özgüvenli olma ihtiyacı.

Koşulsuz sevgiyi tatma ihtiyacı.

Bir tamlığın parçası olma ihtiyacı.

Auraların hem seviyeleri hem de sahip oldukları renkler bulunur. Her bir aura renginin bir anlamı vardır. Aura renkleri bulunurken Numerolojiden faydalanılır. Bu yöntemde her bir sayının belirli renkler ile ilişkisi bulunur. Aura, yaşanılan olay ve durumlara göre değişirse de temel şeyler aynı kalır. Bu duruma hayattaki hedefin rengi denir.

Aura rengi nasıl bulunur?

Aura rengini bulmanın en önemli ve en etkili yöntemi yaşam yolu numarasının hesaplanması. Yaşam yolu numarası kişilerin doğum tarihlerinin tümünün toplanması ile elde edilir. Bunu şu yöntemi deneyerek bulabilirsiniz: Örnek alacağımız kişinin doğum tarihi 4 Nisan 1996 olsun. 4 ay 4 gün 1996 yıl sayıları toplanır. Günü, ayı ve yılı topladığımız zaman 4+4+1+9+9+6: 33 sayısını elde ederiz. Çıkan sayı 11 veya 22 olsaydı işleme devam etmiyoruz. İşleme devam ederek 3+3 işleminden 6 sayısını buluyoruz. 6 sayısı da İndigo rengine karşılık gelir. Bu rengin bir anlamı vardır. İndigo rengi ender görülen renklerden. Sorumluluk sahibi, güven sorunu olmayan ve şefkatli insanları temsil eder. Zeki, çalışkan ve sezgileri yüksek insanların aura rengi indigodur. Bu renk aurasına sahip olan insanlar kısıtlanmaya ve özgürlüklerine ket vurulmasına katlanamazlar. Farklı fikir ve düşüncelere sahiptirler. Mükemmellik ararlar. Renk aurası bu yöntemle bulunur ve rengin anlamı da kişinin kişisel özellikleri hakkında bilgi verir.