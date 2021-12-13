Yılbaşı oyunları: Evde yılbaşında oynayabileceğiniz 25 oyun
Yılbaşını evde keyifli hale getirmek isteyenler için farklı 25 oyun fikrimiz var! Arkadaşlarınızla veya ailenizle geçireceğiniz bu yılbaşını eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Gece boyunca enerjiyi yüksek tutmak için hem kutu oyunu hem de evde hazırlayabileceğiniz yaratıcı oyunlar listemiz
Yılbaşı oyunları evde zaman geçirmenin en iyi yollarından biri! Yılbaşını evde geçirmek istiyorsanız bu uzun geceyi daha da eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle ister sevgilinizle olun evde kutlayacağınız yılbaşını bu oyunlarla daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Hem kutu oyunları hem de kendiniz hazırlayabileceğiniz yaratıcı oyunlarla geceyi daha eğlenceli geçirebilir sevdiklerinizle unutulmaz bir yılbaşı gecesi geçirebilirsiniz. İşte sizler için 25 farklı oyun önerimiz.. Ayrıca yılbaşında hem kadına hem de erkeğe yılbaşı hediye fikirleri için Kadınlar için yılbaşı hediye önerileri ve erkekler için yılbaşı hediye önerisi haberimize de bakabilirsiniz.
1- Tombala
Klasiklerden vazgeçemeyenler için tombala oyunu vazgeçilmez olacaktır.
2- Yaratıcı fikirler
Misafirlerinizin yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarının bir yolu olan bu oyun, katılımcıları "Önümüzdeki yıl yapacağım…" cümlesini tamamlamaya teşvik eder. Bir kağıt parçasına "Önümüzdeki yıl yapacağım…" cümlesini yazın ve misafirlerden yaratıcı bir şeyler yazmalarını isteyin. Cümleleri yüksek sesle okuyun ve kimin yazdığını tahmin etmeye çalışın.
3- Eşini bul
Bu oyun kalabalık gruplarla oynanacak eğlenceli oyunlardan biridir. Her yaş grubunun oynayabileceği bu oyunla keyifli bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Öncelikle küçük kağıtlara ünlülerin isimlerini yazın herkes bir ünlü ismi çektikten sonra elinizde olan ünlü isminin eşini bulun. Örneğin sizde Madonna varsa arkadaşlarınıza Madonna hakkında sorular sorarak başka Madonna ismine sahip kişiyi bulabilirsiniz.
Ayrıca bu oyunun bir farklı versiyonu da biri tahmin et oyunu olabilir. Örneğin bir kişi Madonna ismini çeker diğer kişide sorular sorarak elindeki ünlünün kim olduğunu tahmin etmeye çalışır.
4- Ping pong oyunu
En keyifli kalabalık gruplarıyla oynanacak bir oyun daha ping pong oyunu. Masanın iki ucuna bardaklar dizilir içerisine istediğiniz ve ceza vermek isteyeceğiniz bir içecek veya yiyecek konur (örneğin acı biber). Her iki masa ucuna ayrılan takım bardakların içine masa tenisi topunu sokmaya çalışır basket atamayan oyunlar ceza niyetine bardakta olan içeceği veya yiyeceği yeme durumunda kalır.