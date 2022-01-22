Karma Nedir? Karma Türleri Nelerdir? Karma Nasıl Temizlenir?

‘Hayat' dediğiniz şey aslında belirli bir miktarda bilgi tarafından yönetilen belirli bir miktardaki enerjidir. Belirli miktarda yaşam enerjisi, belirli bir miktarda bilgi ile yüklenir. Bu bilgi teknolojisi de sizsiniz. İçinize giren bilgi türü sonucunda da belirli bir tür karakter haline gelirsiniz. Doğduğunuz günden bugüne kadar; aileniz, arkadaşlarınız, yaptığınız ve yapmadığınız her şey sizi etkilenir. Her bir düşünceniz, duygunuz ve eyleminiz sadece içinizde edinmiş olduğunuz geçmiş deneyimlerden gelmektedir. Onlar şu anda kim olduğunuzu belirlerler. Karma, Hinduizm ve Budizm de dahil olmak üzere bazı Doğu dinlerinde temel bir kavramdır. Peki karma nedir? Karma çeşitleri nelerdir? Eğer karmanızı temizlemek istiyorsanız karma nasıl temizlenir? Tüm bu konuları ele aldığımız karma inanışına bakalım...

Karma nedir?

Hayatın geçmiş izlenimleri, doğumunuzun çok ötesine geçer ancak doğduğunuz andan bugüne kadar nasıl bir aileye, arkadaş çevresine, eğitim hayatına, kültüre sahip olduğunuzun izlenimleri çoktan içinize işledi bile. Birisi, içine giren tüm bu bilgiler nedeniyle farklı bir karakter haline geldi. İşte ‘’karma’’ budur. Bu bilgiye geleneksel olarak yaşama neden olan karma veya karmik beden denir.

Karma çeşitleri neler?

Sanchita Karma

Karmanın bir türü olan Sanchita Karma, yaşamın evrimleştiği tek hücreli bir hayvana hatta cansız maddelere kadar uzanan karma deposudur. Bütün bilgiler oradadır. Gözlerinizi kapatıp, yeterince farkında olur ve içinize dönerseniz evrenin doğasını bileceksiniz. Yaratılışa kadar geri giden bir bilgi deposu vardır. Bu sizin Sanchita Karmanız. Ama deponuzu alıp, perakende satış yapamazsınız. Perakende satış yapmanız için bir mağazaya sahip olmalısınız. Yaşam için gerekli olan o ‘’perakende mağazasına’’ da Prarabdha denir.

Prarabdha Karma

Prarabdha karma, bu yaşam için tahsis edilen belirli miktardaki bilgidir. Yaşamınızın canlılığına bağlı olarak, ne kadar bilgi alabileceğini yaşam kendisi belirler. Yaratılış çok merhametlidir. Eğer size sahip olduğunuz tüm karmayı verseydi, ölmüş olurdunuz. Şu an, birçok insan bu yaşamın 30-40 senelik basit hatıraları tarafından işkence görüyor. Eğer onlara bu hafızanın 100 katı verilirse, hayatta kalamazlar. Doğa, Prarabdha’ya başa çıkabileceği bir hafıza tahsis eder.

Agami Karma

Mevcut eylemlerinizden kaynaklanan gelecekteki eylemlere agami karma denir. Geçmiş karmayı çözmeye çalışırken, kaçınılmaz olarak şimdiki yaşamınızda çözebileceğiniz veya çözemeyeceğiniz yeni karmalar yaratırsınız. Onları şimdi çözmezseniz, gelecekteki bir yaşamda çözülmek üzere depoya gidecekler.

Karma nasıl temizlenir?

Hangi karma türüne sahip olursanız olun, bu sınırlı bir olanaktır ve sizi sınırlı bir insan yapan da budur. Edindiğiniz izlenimlerin türüne göre, nefret ve öfke ya da sevgi ve neşe olup olmadığına bağlı olarak kişiliğiniz belirlenir. Aslında her insan bunların bir karışımıdır. Bu karmik yapının, belirli bir noktanın ötesine geçmesine izin verdiğinizde, gerçekten özgürlük diye bir şey kalmaz. Yaptığınız her şey geçmiş tarafından koşullandırılmıştır. Eğer özgürleşmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey, karmanın pençesini gevşetmektir. Yöntemi ise basittir; Karmayı fiziksel olarak kırın! Eğer karmanız sabah 8’de uyanmaksa, alarmınızı saat 5‘e kurarsınız. Vücudunuzun karması, kalkmak istemeyecek olmasıdır. Bilinçli olarak bir şeyler yaparak eski karmik süreci kırmış olacaksınız.

Birçok insan, ruhsal yola bir kez girildiğinde huzurlu olunacağı ve her şeyin netleşeceği gibi yanlış fikirlere kapılmaktadır. Uygun bir inanç sistemini benimser ve tek yönlü bir zihin haline gelirseniz, o zaman anca her şey açık görünür. Ama gerçekten ruhsal yoldaysanız, hiçbir şey net olmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR