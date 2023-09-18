Sarımsağı seviyor musunuz? İşte sevmenizi sağlayacak 6 muhteşem fayda

Lezzetli, keskin ve tarif edilemeyecek kadar lezzetli olan sarımsak, parlak, aromatik tadıyla insanların damak zevkini uzun zamandır memnun etmiştir. Bu küçük kök sebze , soğan cinsi Allium'a aittir ve daha fazla yemeğe kimsenin adını sayamayacağı kadar derinlik ve boyut katar. Sarımsak yenilebilir bir bitkiden gelir ve genellikle bitkinin soğanının içindeki küçük karanfillerle yemek yaparız.

Sarımsak yalnızca Orta Asya'da yaygın olarak yetişiyordu ancak artık dünyanın her yerinde yetiştiriliyor. Dünya Atlası, 2015 yılında dünya sarımsak üretiminin 25 milyon ton olarak tahmin edildiğini bildiriyor. Çin bu büyümenin yaklaşık yüzde 80'ini oluştururken, Hindistan ikinci sırada yer alıyor. Paranızın karşılığını veren lezzeti ve çok yönlülüğü, onu dünya çapında çoğu mutfakta hem çiğ hem de pişmiş temel bir malzeme haline getirmiştir.

Sarımsak Alımı ve Saklanması

Taze sarımsağı yılın herhangi bir zamanında bakkallarda kolayca bulabilirsiniz, ancak mahsul genellikle haziran ve temmuz aylarında hasat edilir , bu da yazın pazardan satın alınmasını harika kılar. Sarımsak soğanları doğru şekilde saklandığında sekiz haftaya kadar dayanabilir: Bunları kilerde serin ve karanlık bir yerde saklamanız yeterlidir.

Sarımsağınızda filizler varsa da endişelenmeyin; hala kullanılabilir. Pişirmeden önce yeşilleri çıkardığınızdan emin olun. Sarımsakları saklamak basittir: Sarımsak buzdolabında saklanabilir, ancak dokuyu ve tadı etkilediği için dondurucuya yerleştirilemez.

Sarımsağın Sağlığa Faydaları

Sarımsak, her türlü tarife ağız sulandıran lezzet katmanın ötesinde, yenildiğinde inanılmaz derecede sağlıklı faydalar da sunar.

Diyetisyen ve beslenme direktörü Emmie Satrazemis, "Sarımsak, genel olarak sağlıklı bir diyete dahil edildiğinde çok sayıda koruyucu sağlık faydasıyla ilişkilendirilen güçlü bitki bazlı bileşikler (fitokimyasallar) içerir" diyor. "Bu bileşikler nedeniyle sarımsak tarih boyunca çeşitli kültürlerde doğal ilaç olarak da kullanılmıştır."

Kişisel antrenör ve beslenme uzmanı Josh Schlottman , sarımsağın hastalıklarla mücadelede, iltihapla mücadelede ve hatta yaraları iyileştirmede yardımcı olduğunu ekliyor. "Geleneksel tıpta yüzyıllardır antibiyotik, antifungal ve antiinflamatuar ajan olarak kullanılıyor" diyor.

Sizi bilmiyoruz ama biz bu kadar lezzetli bir şeyin sizin için de iyi olmasını seviyoruz; bu istediğiniz ve kesinlikle sahip olmanız gereken bir şey. İşte sarımsak ve onun tüm şaşırtıcı besin özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler...

1. Besin açısından yoğundur.

Sarımsak, besin bölümünde paranızın karşılığını verir: Düşük kalorili sayısına göre etkileyici sayıda ve miktarda besin sağlar, bu da onu besin açısından yoğun bir içerik haline getirir. Sarımsak tüketerek vücudunuza manganez, B6 vitamini, çinko, kükürt, demir, C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, selenyum ve daha fazlası gibi bazı temel besin maddelerini kazandıracaksınız.

2. Kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Kapsamlı araştırmalar, sarımsağın kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada, yani yüksek tansiyonu düşürerek ve kolesterol seviyelerini düzenleyerek (LDL'yi veya "kötü" kolesterolü düşürmek dahil) rol oynadığını bulmuştur.345

Aromatik, çiğ sarımsak çiğnendiğinde, doğrandığında veya ezildiğinde salınan ve sarımsağın kendine özgü aroması ve lezzetinden sorumlu olan, kalp koruyucu, kükürt içeren bir bileşik olan allisin içerir. Allisin, diğer birçok tıbbi özelliğinin yanı sıra, kolesterolü ve kan basıncını düşürücü etkileriyle de kardiyovasküler sisteme faydalıdır.

3. Antioksidan etkisi barındırır.

Hastalıkların önlenmesinden bahsederken sarımsak aynı zamanda serbest radikalleri savuşturmaya, oksidatif stresi azaltmaya ve sistemik inflamasyonla mücadeleye de yardımcı olur. Sarımsak, polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından yüksektir ; aslında sarımsağın 20'den fazla polifenolik bileşik içerdiği bulunmuştur.

Antioksidan açısından zengin gıdalar hücrelerinizi serbest radikal hasara karşı korumaya yardımcı olabilir; bu da kronik stres ve inflamasyonla ilişkili kanser, kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve daha fazlası gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir.

4. Antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sarımsağın antimikrobiyal gücüne yönelik daha yeni bilimsel ilgi, büyük ölçüde allisin sayesinde virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı koruma potansiyelini ortaya çıkardı.Araştırmacılar, sarımsaktaki bazı bileşiklerin zararlı dış mikroorganizmaların sağlıklı hücreleri istila etmesini engellemenin yanı sıra büyüme yeteneklerini de engellediğini öne sürdüler.

5. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar.

Sarımsak, patojenlerin tutunmasını zorlaştırmanın yanı sıra, beyaz kan hücresi tepkisini artırarak bağışıklık sisteminizin patojenlerle savaşması için güçlendirilmesine de yardımcı olabilir. Özellikle sarımsağın kükürt içeriğinin bağışıklık tepkimizi arttırdığı bilinmektedir .

Yıllandırılmış sarımsak ekstraktının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilimsel inceleme, 90 gün boyunca belirli bir dozda yıllandırılmış sarımsak özü tüketen katılımcılarda, plasebo grubuna kıyasla bağışıklık hücresi aktivitesinin arttığını gördü. Yaşlı sarımsak ekstraktının "bağışıklık hücresi fonksiyonunu artırabileceği ve rapor edilen soğuk algınlığı ve gribin şiddetinin azalmasından kısmen sorumlu olabileceği" sonucuna vardı.

6. Umut verici antikanser özelliklere sahiptir.

Sarımsağın spesifik antikanser aktivitesini tam olarak anlamak için daha fazla araştırma devam etse de, birçok çalışma sarımsak tüketmenin kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini ve biyoaktif moleküllerinin birçoğunun kanserli hücreleri öldürdüğünü veya büyümesini engellediğini öne sürüyor Nutrients dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, "ev yapımı sarımsak ekstraktının hem in vitro hem de in vivo kanser önleyici aktivitelere sahip olduğunu" gözlemledi.

Sarımsak Ne Sıklıkta Yenir?

Schlottman, her gün sarımsak yerseniz faydalarından daha fazla yararlanacağınızı belirtiyor. "Günlük önerilen miktar günde bir ila iki karanfildir" diyor. "Makarna, sotelenmiş sebzeler ve sarımsaklı ekmek gibi en sevdiğiniz yiyeceklere kolayca ekleyin."

Alerjiniz olmadığı veya sarımsaktan nefret etmediğiniz sürece sarımsak yemekten kaçınmanız için gerçekten önemli bir neden yoktur. Bu keskin içerik herkes için uygun olmadığından Satrazemis sarımsak yemenin avantajlarını kabul ediyor ancak "beğenmiyorsanız tüketmenizin gerekli olmadığını" belirtiyor.

"Sarımsakın potansiyel sağlık yararları umut verici görünse de, dengeli bir sağlıklı beslenme ve genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzına olan ihtiyacın üzerinde değildir; başka bir deyişle, tek başına hiçbir yiyecek sağlığınızı koruyamaz veya bozamaz, sarımsak bile" diyor.