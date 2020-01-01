1 Hafta da yepyeni bir beden!

Sabah

Haftada 3 gün

4 kaşık müsli

1 çay bardağı süt

1 avuç yaban mersini

2 adet ceviz içi



Haftada 2 gün

2 dilim tam buğday ekmeği

2 parmak kalınlığında dil peyniri veya taze kaşar peyniri (2 çorba kaşığı lor peyniri de olabilir)

Salatalık

Domates



Haftada 2 gün

1 dilim çok tahıllı ekmek

1 adet katı pişmiş yumurta

5 adet zeytin

1 tutam maydanoz

2-3 adet yeşil biber







Ara öğün 1

Haftada 3 gün

10 adet badem

1 adet kivi



Haftada 2 gün

2 adet ceviz

3 adet kuru kayısı



Haftada 2 gün

10 adet fındık

5 adet kuru erik







Öğle

Haftada 2 gün

8 yemek kaşığı sebze yemeği (kabak/taze fasulye/pazı/ıspanak/ semizotundan hangisini seçerseniz ya 1 kaşık zeytinyağı ile ya da yağ ilave etmeden 100 g yağsız kıyma ile pişirin. İçine ayrıca 3 yemek kaşığı bulgur ilave edin. Rendelenmiş domates ve 1 orta boy soğanı çiğden içine ekleyin. İsteğe göre kırmızı biber ve çok az tuz koyabilirsiniz.)

1 kase yoğurt veya 8 kaşık baklagil yemeği/mercimek/fasulye/nohut

1 kase yoğurt ile ya da 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanan 2 adet enginar

Çoban salata

1 dilim tam buğday ekmeği







Haftada 2 gün

Domates soslu-fesleğenli makarna (125 g) veya

1 tabak mantı üstüne sadece domates sos ilave edilecek, yağ konulmayacak veya 7 kaşık bulgur pilavı/7 kaşık kahverengi pirinç

1 kase yoğurt

Salata



Haftada 2 gün

150 g tavuk ızgara/hindi

1 adet haşlanmış patates (soğuk),

taze otlar (nane,dereotu, maydanoz), sirke veya limon sos ile yapılmış salata veya 160 g ton balıklı salata

1 dilim çavdar ekmeği



Haftada 3 gün

Mantarlı omlet

1 dilim çavdar ekmeği veya 5 adet köfte

Yeşilliklerle zenginleştirilmiş fasulye piyazı



