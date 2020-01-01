Sabah
Haftada 3 gün
4 kaşık müsli
1 çay bardağı süt
1 avuç yaban mersini
2 adet ceviz içi
Haftada 2 gün
2 dilim tam buğday ekmeği
2 parmak kalınlığında dil peyniri veya taze kaşar peyniri (2 çorba kaşığı lor peyniri de olabilir)
Salatalık
Domates
Haftada 2 gün
1 dilim çok tahıllı ekmek
1 adet katı pişmiş yumurta
5 adet zeytin
1 tutam maydanoz
2-3 adet yeşil biber
Ara öğün 1
Haftada 3 gün
10 adet badem
1 adet kivi
Haftada 2 gün
2 adet ceviz
3 adet kuru kayısı
Haftada 2 gün
10 adet fındık
5 adet kuru erik
Öğle
Haftada 2 gün
8 yemek kaşığı sebze yemeği (kabak/taze fasulye/pazı/ıspanak/ semizotundan hangisini seçerseniz ya 1 kaşık zeytinyağı ile ya da yağ ilave etmeden 100 g yağsız kıyma ile pişirin. İçine ayrıca 3 yemek kaşığı bulgur ilave edin. Rendelenmiş domates ve 1 orta boy soğanı çiğden içine ekleyin. İsteğe göre kırmızı biber ve çok az tuz koyabilirsiniz.)
1 kase yoğurt veya 8 kaşık baklagil yemeği/mercimek/fasulye/nohut
1 kase yoğurt ile ya da 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanan 2 adet enginar
Çoban salata
1 dilim tam buğday ekmeği
Haftada 2 gün
Domates soslu-fesleğenli makarna (125 g) veya
1 tabak mantı üstüne sadece domates sos ilave edilecek, yağ konulmayacak veya 7 kaşık bulgur pilavı/7 kaşık kahverengi pirinç
1 kase yoğurt
Salata
Haftada 2 gün
150 g tavuk ızgara/hindi
1 adet haşlanmış patates (soğuk),
taze otlar (nane,dereotu, maydanoz), sirke veya limon sos ile yapılmış salata veya 160 g ton balıklı salata
1 dilim çavdar ekmeği
Haftada 3 gün
Mantarlı omlet
1 dilim çavdar ekmeği veya 5 adet köfte
Yeşilliklerle zenginleştirilmiş fasulye piyazı