Kolay diyet nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle pratik diyet tarifleri

Kolay diyet nasıl yapılır? Bu soruya diyetisyen Buse Çapraz Özer yanıt veriyor: Değişen yaşam koşullarını kabullenmek yerine şimdi toparlanma zamanı! Evinizde bulunan kolay malzemelerle, pratik ve lezzetli tariflerle sağlığımızı geri kazanma ve fazlalıklardan kurtulma vakti.



Uzman Diyetisyen

Buse Çapraz Özer

@diyetisyenbuse

KOLAY DİYET NASIL YAPILIR?

1 haftalık bu kolay diyet menüsüyle hem incelecek hem kendinizi tazelenmiş hissedecek hem de yağlarınızdan kurtulacaksınız.

TARİFLER

FIRIN SEBZE

MALZEMELER

İstediğiniz kadar kabak, karnabahar, patlıcan, brokoli, Brüksel lahanası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, zencefil, zerdeçal, sarımsak tozu



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri zeytinyağı ile harmanlayıp önceden 200 derece ısıtılmış fırında, 20 dakika pişirin.

KAÇAMAK KURTARAN ÖĞÜN

MALZEMELER

1 su bardağı kefir

1 yeşil elma

Bol maydanoz



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.

TOK TUTAN KAHVALTI

MALZEMELER

1 haşlanmış yumurta

1/2 olgunlaşmış avokado

4 tam ceviz

Pul biber, nane, maydanoz, sumak, tuz

1/2 limon



HAZIRLANIŞI

Avokadoları doğrayıp üzerine limon sıkın. Cevizleri kırıp, yumurtayı doğrayın. Tüm malzemeleri baharatlarla birlikte karıştırın.

YEŞİL SMOOTHIE

MALZEMELER

1 su bardağı kefir

3 yemek kaşığı yulaf kepeği veya ezmesi

1 yeşil elma

1 avuç ıspanak



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 dilim peynir

1 haşlanmış yumurta

5-6 zeytin

1 dilim çavdar ekmeği



Öğle

4 ızgara köfte

3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol salata



Ara

1 dilim ananas

10 çiğ fındık



Akşam

6 yemek kaşığı zeytinyağlı kapuska

4 yemek kaşığı yoğurt

Yeşil salata

2. GÜN

Sabah

1 su bardağı laktozsuz süt

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 rendelenmiş kırmızı elma

2 tam ceviz

Bol tarçın



Öğle

160 gr ton balıklı salata

1 dilim çavdar ekmeği



Ara

3 kuru kayısı

Sade Türk kahvesi



Akşam

Sınırsız fırın sebze

4 yemek kaşığı yoğurt

3. GÜN

Sabah

2 yumurtalı, 1 dilim peynirli, kapya biberli omlet

1 dilim çavdar ekmeği



Öğle

Sınırsız haşlanmış brokoli

3 yemek kaşığı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı baharatlı yoğurt



Ara

10 çiğ badem

1 su bardağı kefir



Akşam

2 kepçe domates çorbası

3 yemek kaşığı yoğurt

Yeşil salata

4. GÜN

Sabah

2 dilim peynirli çavdar ekmeğine yapılmış tost



Öğle

200 gr ızgara tavuklu bol yeşil salata

1 su bardağı ayran



Ara

1 kivi

2 tam ceviz



Akşam

6 yemek kaşığı kıymalı kabak yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim çavdar ekmeği

Yeşil salata

5. GÜN

Sabah

Tok tutan kahvaltı

1 dilim çavdar ekmeği



Öğle

Bol tarçınlı, 3 yemek kaşığı yulaf ezmeli 4 yemek kaşığı yoğurt

1 armut



Ara

1 su bardağı süt ile yapılmış kahve



Akşam

200 gr ızgara somon

3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol yeşil salata

6. GÜN

Sabah

2 yumurtalı menemen

1 dilim çavdar ekmeği



Öğle

6 yemek kaşığı mantarlı ve biberli et sote

Yeşil salata

1 dilim çavdar ekmeği



Ara

2 kuru hurma

10 çiğ fındık



Akşam

Kaçamak kurtaran öğün

7. GÜN

Sabah

2 dilim ananas

2 dilim peynir



Öğle

2 kepçe mercimek çorbası

160 gr ton balıklı salata



Ara

10 çiğ badem

10 çiğ fındık



Akşam

Yeşil smoothie