Şifalı taşların yararlarını biliyor musunuz?

Akik Taşı

Akik taşı, eski çağlardan beri, süs eşyası, mücevher bazen de olumsuz enerjilere karşı koruyucu olarak kullanılır. Yarı saydam, saydam ve opak olarak bulunur. Çıkarıldığı başlıca ülkeler Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay’dır. Bir merkezin çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşmuş bir görünümdedir. Serttir ve renkli kısımları ışığı geçirgen bir yapıya sahiptir. İsmini Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden almıştır. Akik; kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve yeşil karışımı renklerdedir. Akik taşına ‘Ateş taşı’ ya da ‘Gezgin taşı’ diyenler de vardır.

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Akik Taşının Faydaları

Akik taşına bir çeşit ‘terapi aracı’ denebilir. Taşın bünyesinde bulunan çeşitli minerallerin, farklı faydaları vardır. Ancak bedene temas etmesi için güneş enerjisi başta olmak üzere doğadaki enerjinin taştan geçerek bedene ulaşabilmesi gerekmektedir.

• Taşıyanı tehlikeden korur.

• Uykusuzluğa, korkaklığa, karabasana, nazara karşı etkilidir. Ayrıca metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur.

• Güçlü ve erkeksi bir enerjiye sahip olan akik, cinsel organlar ve cinsel güç için faydalıdır.

• Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verir ve gerginliği azaltır.

• Vücuttaki fazla veya olumsuz enerjiyi boşaltarak stresi yok eder.

• Kişiyi sosyalleştirir, çevreyle ve insanlarla uyum sağlamasına yardımcı olur.

• Cesaretin artırılmasında yardımcı olur.

• Bedeni güçlendirir, lenflerin sirkülasyonunu rahatlatır.

• Tansiyonu dengeler. Özellikle düşük tansiyonu dengeler.

• İlk bakışı çektiğinden nazara karşı koruma sağlar.

• İnsanların olumsuzluklarından kolayca etkileniyorsanız akik size iyi gelir.

• Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

• Dünyevi başarıyı simgeleyen akik, negatif enerjiye karşı koruma sağlar. İşadamlarının bu taşı, özellikle belin altında (cep, yüzük v.b) taşımaları faydalı olacaktır. Özellikle yüzük olarak kullanıldığında, kişinin kendisine güvenini artırır.

• Sevinç ve huzuru temsil eder.

