Dereotlu peynirli muffin

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8 kişilik -

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

½ su bardağı

mısırözü yağı

1 paket

kabartma tozu

10 dal ince kıyılmış

maydanoz

15 dal ince

kıyılmış dereotu

2,5 su bardağı un

250 gr lor peyniri

veya beyaz peynir

Tuz



Süslemek İçin

Çörekotu

Ayçekirdeği

Susam



Hazırlanışı

Derin bir kapta yumurta, yoğurt ve yağı mikserle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu (beyaz peyniriniz tuzluysa tuz katmayın) ekleyip karıştırmaya devam edin. Öncelikle peyniri sonra da dereotu ve maydanozu ekleyin ve kaşıkla hafif karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Muffin kalıplarını iyice yağlayın. Karışımdan 1,5 yemek kaşığı kadar kalıplara dökün. Üzerlerini susam, çörekotu ve ayçekirdeğiyle süsleyerek servis yapın.