Dereotlu peynirli muffin
8 kişilik
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Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
½ su bardağı
mısırözü yağı
1 paket
kabartma tozu
10 dal ince kıyılmış
maydanoz
15 dal ince
kıyılmış dereotu
2,5 su bardağı un
250 gr lor peyniri
veya beyaz peynir
Tuz
Süslemek İçin
Çörekotu
Ayçekirdeği
Susam
Hazırlanışı
Derin bir kapta yumurta, yoğurt ve yağı
mikserle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu
(beyaz peyniriniz tuzluysa tuz katmayın)
ekleyip karıştırmaya devam edin. Öncelikle
peyniri sonra da dereotu ve maydanozu
ekleyin ve kaşıkla hafif karıştırın. Fırını
180 dereceye ayarlayın. Muffin kalıplarını
iyice yağlayın. Karışımdan 1,5 yemek
kaşığı kadar kalıplara dökün. Üzerlerini
susam, çörekotu ve ayçekirdeğiyle
süsleyerek servis yapın.