menu

close

menu

close

menu

close

Dereotlu peynirli muffin

 8 kişilik   -
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
½ su bardağı
mısırözü yağı
1 paket
kabartma tozu
10 dal ince kıyılmış
maydanoz
15 dal ince
kıyılmış dereotu
2,5 su bardağı un
250 gr lor peyniri
veya beyaz peynir
Tuz

Süslemek İçin
Çörekotu
Ayçekirdeği
Susam

Hazırlanışı
Derin bir kapta yumurta, yoğurt ve yağı mikserle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu (beyaz peyniriniz tuzluysa tuz katmayın) ekleyip karıştırmaya devam edin. Öncelikle peyniri sonra da dereotu ve maydanozu ekleyin ve kaşıkla hafif karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Muffin kalıplarını iyice yağlayın. Karışımdan 1,5 yemek kaşığı kadar kalıplara dökün. Üzerlerini susam, çörekotu ve ayçekirdeğiyle süsleyerek servis yapın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler