Dereotu ve keçi peynirli muffin

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- kişilik -

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

100 ml krema

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yumurta

140 gr un

70 gr mısır unu

30 gr irmik

1-2 dal taze kıyılmış dereotu

60 gr keçi peyniri

Tuz



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri mikserle kabarıp beyazlaşana kadar çırpın. İçerisine krema, kuru maya ve yumurta ilave ederek karıştırın. Karışımı 20 dakika dinlendirin. Un, mısır unu, irmik ve tuz ekleyin. Son olarak keçi peyniri ve kıyılmış dereotunu da ilave ederek kalıplara eşit miktarlarda bölün. önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Ilık servis yapın.