Kayısılı ve cevizli muffin
Kayısının tadını çıkarmanın birçok yolu var!
18 adet kişilik
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Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı şeker
2 kahve fincanı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
1 büyük çay bardağı kepekli buğday unu
1 çay kaşığı bikarbonat soda
Yarım kilo taze kayısı (Ayıklanmış küp şeklinde kesilmiş)
100 gr. dövülmüş ceviz
Krema için;
1 büyük çay bardağı elenmiş pudra şekeri
2 çay kaşığı dövülmüş tarçın
1 yemek kaşığı kadar su
Ceviz
Hazırlanışı:
Fırını önceden ısıtın. Yumurta ve şekeri köpük haline gelene kadar karıştırın. Yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Un, kepekli buğday unu ve bikarbonat sodayı bir kapta karıştırın. Yumurta ve şekerli karışımı ekleyin. Zeytinyağlı yoğurdu yavaş yavaş karışımın içine dökün ve karıştırın. Kayısıları ve cevizleri kağıt kaplara koyun, kaşık yardımıyla karışımı da kaplara dökün. 20-25 dakika kadar pişirin. Kremayı hazırlayın: Pudra şekeri, tarçını ve suyu karıştırın. Karışımı soğumuş muffin’lerin üzerine kaşık yardımıyla sürün. Üzerlerini cevizle süsleyin.