Kelebek muffinler tarifi

Malzemeler:

125 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

60 ml süt

300 ml krema

1 vanilya

150 gr toz şeker

3 yumurta

225 gr hazır kek unu

160 gr çilek reçeli

6~7 çilek



Hazırlanışı:

Tereyağı, vanilya, toz şeker, yumurta, un ve sütü karıştırma kabına alarak mikserle düşük hızda çırpın. Hızını artırarak 3 dakika daha çırpın. Muffin kalıplarının içine kağıt kalıpları yerleştirin. Hamuru kaşık yardımıyla içlerine paylaştırın. 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Kekleri fırından çıkardıktan sonra tel ızgara üzerine ters çevirip soğumaya bırakın. Keklerin üzerinden bıçakla küçük bir kapak kesin. Kekteki boşluğa reçel ve çırpılarak katılaştırılmış krema doldurun. Kapağı kelebeğin kanadı olacak şekilde ortadan ikiye kesip kremanın üzerine yerleştirin. Çilek ve pudraşekerle süsleyerek servis yapın.