Kahveli ve vişneli muffin
Kahveli ve vişneli muffin tarifi
6 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
8 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı granül kahve
Üzeri için
Vişne
Hazırlanışı:
Yumurtaları karıştırma kabına kırın. İçine toz şekeri ilave ederek iyice köpürene kadar çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edip karıştırın. Vanilya ve kahveyi ekleyin. Karışıma unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz harcı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. üzerlerine birer tane vişne koyun. önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.