Kahveli ve vişneli muffin

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Kahveli ve vişneli muffin tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

8 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı granül kahve

Üzeri için

Vişne



Hazırlanışı:

Yumurtaları karıştırma kabına kırın. İçine toz şekeri ilave ederek iyice köpürene kadar çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edip karıştırın. Vanilya ve kahveyi ekleyin. Karışıma unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz harcı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. üzerlerine birer tane vişne koyun. önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.