Mini muffin tarifi
Malzemeler
150 gr un
1 paket kabartma tozu
1 kaşık toz şeker
50 gr Hindistan cevizi
50 gr beyaz çikolata
150 gr yoğurt
1 paket vanilya
1 adet yumurta
4 kaşık sıvıyağ
Hazırlanışı
Çikolatayı rendeleyin. Bütün kuru malzemeyi bir kapta karıştırın. Yoğurt, yumurta ve sıvıyağı mikserle çırpın. Kuru malzemeye ekleyip bir çatalla hızlı hızlı karıştırın. Fırını 190 dereceye ısıtın. Muffin kağıtlarını yayılmamaları için metal muffin kalıplarına yerleştirin. Her kalıba 1 tatlı kaşığı hamur koyun. 8-9 dakika pişirin.