Mini muffin tarifi

Malzemeler

150 gr un

1 paket kabartma tozu

1 kaşık toz şeker

50 gr Hindistan cevizi

50 gr beyaz çikolata

150 gr yoğurt

1 paket vanilya

1 adet yumurta

4 kaşık sıvıyağ



Hazırlanışı

Çikolatayı rendeleyin. Bütün kuru malzemeyi bir kapta karıştırın. Yoğurt, yumurta ve sıvıyağı mikserle çırpın. Kuru malzemeye ekleyip bir çatalla hızlı hızlı karıştırın. Fırını 190 dereceye ısıtın. Muffin kağıtlarını yayılmamaları için metal muffin kalıplarına yerleştirin. Her kalıba 1 tatlı kaşığı hamur koyun. 8-9 dakika pişirin.

