Unsuz pankek tarifi

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Hem çocuklar hem de siz bu pankeki çok seveceksiniz!

- kişilik -

Malzemeler:

• 1 orta boy muz

• 2 yumurta (çırpılmış)

• Bir tutam tuz

• Bir tutam kabartma tozu

• Bir tutam tarçın

Hazırlanışı:

Muzu ezdikten sonra çırpılmış yumurtalara ekleyin. Tarçın, kabartma tozu ve tuzu da ekleyerek karıştırın. Karışımın daha pürüzsüz olması için kısa bir süreliğine blender’dan geçirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta fazla sıvı hale gelmemesi. Tavaya biraz yağ koyup ısıttıktan sonra küçük bir kepçeyle hamurdan biraz alıp tavaya koyun, iki dakika veya altı kızarıncaya kadar pişirip çevirin. İki dakika daha pişirdikten sonra servis edin.