Elmalı muffin

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8 kişilik -

Malzemeler

350 gr un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

125 ml süt

125 ml krema

75 ml sıvı yağ

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

3 büyük elma rendesi



Hazırlanışı

Un, kabartma tozu ve karbonatı birlikte eleyin ve havuz yapın. Ortaya toz şeker, süt, krema, sıvı yağ, yumurta, tarçın, vanilya, elma rendesi koyun, tümünü karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış muffin kalıplarına kaşıkla koyun. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Piştiklerini anlamak için ortalarına bastırdığınız kürdan kuru çıkmalı.



Püf Noktası: Muffin’lere ceviz ilave ederek deneyebilirsiniz.