Elmalı muffin
8 kişilik
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Malzemeler
350 gr un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı karbonat
125 ml süt
125 ml krema
75 ml sıvı yağ
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
3 büyük elma rendesi
Hazırlanışı
Un, kabartma tozu ve karbonatı birlikte
eleyin ve havuz yapın. Ortaya toz şeker,
süt, krema, sıvı yağ, yumurta, tarçın,
vanilya, elma rendesi koyun, tümünü
karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış
muffin kalıplarına kaşıkla koyun.
180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika
pişirin. Piştiklerini anlamak için ortalarına
bastırdığınız kürdan kuru çıkmalı.
Püf Noktası: Muffin’lere ceviz ilave ederek
deneyebilirsiniz.