Orman meyveli muffin tarifi

Malzemeler:

200 g tam buğday unu

50 g yulaf

200 ml kefir

1 orta boy olgun muz

1 adet büyük boy yumurta

2 çorba kaşığı bal

2 tatlı kaşığı vanilya

1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

200 g kırmızı orman meyveleri

Üzeri için damla çikolata



Hazırlanışı:

Önceden 180 derecede ısıtın. Meyveler hariç tüm malzemeleri blender'da karıştırın. Hamur karışımına meyveleri de ekleyip kaşıkla karıştırın. 12’li muffin kalıbınıza kağıt kalıpları yerleştirin. Harcı muffin kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtmış fırında 15-20 dakika pişirin.