Orman meyveli muffin tarifi
Malzemeler:
200 g tam buğday unu
50 g yulaf
200 ml kefir
1 orta boy olgun muz
1 adet büyük boy yumurta
2 çorba kaşığı bal
2 tatlı kaşığı vanilya
1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı karbonat
200 g kırmızı orman meyveleri
Üzeri için damla çikolata
Hazırlanışı:
Önceden 180 derecede ısıtın. Meyveler hariç tüm malzemeleri blender'da karıştırın. Hamur karışımına meyveleri de ekleyip kaşıkla karıştırın. 12’li muffin kalıbınıza kağıt kalıpları yerleştirin. Harcı muffin kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtmış fırında 15-20 dakika pişirin.