Yaban mersinli pancake tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı Ayçiçeği yağı

1 paket hamur kabartma tozu

1 paket vanilya

Tuz

Üzeri için:

Yaban mersini

Pudra şekeri

Karamel sos



Hazırlanışı:

Yumurtalar ve şekeri mikserle çırpın. Süt ve Ayçiçek yağını ilave edin. Un, hamur kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu ekleyin. Kıvamlı bir hamur oluncaya kadar karıştırın. Küçük boy yapışmaz yüzeyli tavaya çok az yağ sürün. Küçük kepçe dolusu hamuru tavaya dökün. Her iki tarafını da pişirin. Hazır karamel sos, yaban mersini ve pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.