Yaban mersinli pancake tarifi
Malzemeler:
2 yumurta
3 yemek kaşığı pudra şekeri
2 su bardağı süt
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı Ayçiçeği yağı
1 paket hamur kabartma tozu
1 paket vanilya
Tuz
Üzeri için:
Yaban mersini
Pudra şekeri
Karamel sos
Hazırlanışı:
Yumurtalar ve şekeri mikserle çırpın. Süt ve Ayçiçek yağını ilave edin. Un, hamur kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu ekleyin. Kıvamlı bir hamur oluncaya kadar karıştırın. Küçük boy yapışmaz yüzeyli tavaya çok az yağ sürün. Küçük kepçe dolusu hamuru tavaya dökün. Her iki tarafını da pişirin. Hazır karamel sos, yaban mersini ve pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.