Avokadolu poşe yumurta tarifi

Malzemeler

2 dilim çok tahıllı tost ekmeği

2 adet avokado

1 tatlı kaşığı limon suyu

Bir tutam chia tohumu

2 yumurta

2 çay kaşığı sirke

İki tutam tuz

1 çay kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı tereyağı



Hazırlanışı

Poşe yumurta için küçük bir tencerede 4 bardak suyu kaynatın. Su kaynayınca tuzu ve sirkeyi ekleyin. 1 dakika kaynatıp yumurtaları dikkatlice suyun içine kırın. 5 dakika sonra küçük bir süzgeç yardımı ile yumurtaları suyun içinden alın. Kızarmış ekmeklerin üzerine önce çok ince dilimlenip limon sürülmüş avokadoları, sonra da ortasına poşe yumurtaları özenle yerleştirin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı dökün. Birer tutam tuz, çörek otu ve chia tohumu serpin. Bekletmeden hemen servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.