Deniz börülcesi

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4 kişilik

Malzemeler

4 bağ deniz börülcesi

2 adet taze kabak

2 diş sarımsak

1 adet limon

1 kaşık karbonat

100 g zeytinyağı

25 g file badem

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Karbonat ilave ettiğiniz kaynayan suda börülceleri yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın. Süzüp buzlu suda bekletin. Daha sonra dalların dip kısmından bastırıp çekerek dışındaki yeşil bölümü sert gövdeden ayırın. Başka bir kapta kabakların dış bölümünü ince şeritler halinde kesin ve ızgarada hafifçe pişirin. Zeytinyağı, limon, ince doğranmıs¸ sarımsak, karabiber ve tuzu karıştırarak bir sos elde edin. Bu sosa file badem ve kabakları da ekleyerek geniş bir kapta börülce ile harmanlayın.