Zeytinli kuru domatesli muffin tarifi

Malzemeler:

300 g un

3 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Yarım demet taze nane

Yarım su bardağı doğranmış siyah zeytin

10-12 kurutulmuş domates

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Üzeri için:

100 g labne peyniri

100 g süzme yoğurt

1 çay bardağı kabak çekirdeği

2-3 dal Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Kuru domatesleri ve taze naneyi ince doğrayın. Bir karıştırma kabında yumurtalar, yoğurt, zeytinyağı, rendelenmiş beyaz peynir, doğranmış siyah zeytin, doğranmış kuru domateslerle taze naneyi ilave edip karıştırın. Tuz, un ve kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın. Harcı, muffin kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Muffinlerini ızgara tel üzerine alarak soğumaya bırakın. Bir kasede labne peyniri ve süzme yoğurdu karıştırın. Karışımı bir tatlı kaşığı ile her muffinin üzerine paylaştırın. İnce kıyılmış Frenk soğanı ve kabak çekirdeği ile süsleyerek servis yapın.