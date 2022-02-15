16 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Şubat Çarşamba için günlük burç yorumları...



16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars Venüs’le kavuşuyor. Aynı zamanda Dolunay gerçekleşiyor ve aşk evinizden etki alıyorsunuz. İlişkilerde tutkuyla birlikte güç savaşları da olabileceğinden bu süreçte temkinli olmalısınız. Fevri olmayın ve dürtüsel davranmayın.

BOĞA BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay’ın etkilerini eviniz ve ailenizle ilgili konularda hissedebilirsiniz. İnisiyatif almanız, kararlar vermeniz ve bazı konuları neticelendirmeniz gerekebilir. Ayrıca yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşuyor. İlişkilerde tutkuyla birlikte güç savaşları da devreye giriyor.

İKİZLER BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini yakın çevrenizle ilişkileriniz konusunda hissedebilirsiniz. İletişim dilinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çeşitli çatışmaların ortasında kalabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün para evinizde Dolunay gerçekleşecek. Para evi aynı zamanda değerlerimizle de ilgili olduğundan, bu süreçte kendi içinize dönerek içsel olarak da güçlenebilirsiniz. Akşam saatlerini spiritüel çalışmalarla geçirmenizde yarar var.

ASLAN BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili cesurca önemli kararlar alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken bir konu varsa bitirebilmek için en güçlü hissedeceğiniz zaman dilimi.

BAŞAK BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’dan sert etkiler alıyorsunuz. Özellikle akşam saatlerini kendinizle kalarak, iç sesinizi dinleyerek geçirmenizde yarar var. Çevrenizdeki dost görünen bazı kişilerin gerçek yüzlerini de fark edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay’ın etkilerini sosyal yaşam alanından alacaksınız. Bazı kişilerle ilişkinizi kesebilirsiniz. Anlık duygularla hareket etmekten uzak durun, sonradan bozulan ilişkileriniz nedeniyle üzülebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs de Mars ile kavuşuyor. Bunun etkilerini aile evinizden alıyorsunuz. Aile içi ilişkilerinizde de temkinli olun.

AKREP BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay’ın etkilerini kariyer alanından alacaksınız. Daha cesur hissedeceğiniz bu süreçte kariyerinizle ilgili önemli kararlar verebilir ve bazı konuları sonlandırabilirsiniz ancak hırsla ve güç tutkusuyla hareket etmekten uzak durun.

YAY BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay’ın etkilerini yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, ticaret ya da seyahat konularında alacaksınız. Bazı kapılar kapanabilir, ancak yenileri açılacaktır. Geleceğe dönük yeni hayaller kurabilir ve kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay’ın etkilerini parasal konularda alıyorsunuz. Önceden iyi planlamış olduğunuz yatırım, ortaklık gibi konularda cesur adımlar atabilirsiniz. Ayrıca Mars ve Venüs sizin burcunuzda kavuşuyor. Hayatınızın bir diğer odak konusu da ilişkiniz olacak, ilişkiniz sağlamlık testinden geçecek.

KOVA BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini evlilik evinizden alacaksınız. Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Kendinizi daha cesur hissedebileceğiniz gibi fevri olmanız da mümkün olacağından kararlarınızı iyi düşünerek verin.

BALIK BURCU - 16 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay’ın etkilerini günlük düzeniniz, rutinleriniz ve iş süreçlerinizle ilgili konulardan alıyorsunuz. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Size iyi gelmeyen bazı alışkanlıklarınıza son verebilir, sorumluluklarınızın bir kısmını bırakarak rahatlayabilirsiniz.

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