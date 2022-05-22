22 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı bolca sosyalleşerek kapatabilirsiniz. Çevrenizdeki bazı kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yalnız zaman geçirmek, meditasyon gibi çalışmalar yapmak rahatlatıcı olabilir.

BOĞA BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki haftaya dair plan program yapabilirsiniz. Sizi yoğun bir hafta bekliyor olabilir. Akşam saatlerinde çıkıp sosyalleşmek isteyebilirsiniz, ancak çevrenizdeki bazı kişilerle gerginlik yaşamanız mümkün.

İKİZLER BURCU - 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz gündeminizden uzaklaşmak, dışarı çıkıp keyifli vakit geçirmek için uygun bir gün. Akşam saatlerinde önümüzdeki haftaya dair plan program yapmanız gerekebilir. Ancak zihniniz çok dağınık olabilir.

YENGEÇ BURCU - 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak biraz içinize dönebilirsiniz. Zihninizi dinlendirmek için meditasyon yapmak iyi bir fikir olabilir. Akşam saatlerinde çıkıp uzun bir yürüyüş yapmak ve zihninizi boşaltmak iyi gelebilir.

ASLAN BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle keyifli zaman geçirmek için uygun bir gün. Birlikte sosyalleşmek de isteyebilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanışacağınız birinden etkilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz gergin hissetmeniz mümkün.

BAŞAK BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü derleme toplama işlerine ayırabilirsiniz. Son günlerde biraz dağıldıysanız yeniden düzene girmek sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde partnerinizle iletişim problemleri yaşamanız mümkün. Kendinizi tam ifade edemeyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Partnerinizle keyifli zaman geçirmek için uygun bir gün. Birlikte sosyalleşmek de isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz derleme toplama işleri yapmanız gerekirken canınız hiç istemeyebilir. Dinlenmenizde fayda var.

AKREP BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Evinizle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde partnerinizle iletişim problemleri yaşamanız mümkün. Kendinizi tam ifade edemeyebilirsiniz.

YAY BURCU - 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakınlarınızla birlikte zaman geçirebilir, bolca sosyalleşebilirsiniz. Kısa bir seyahat planı

gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde aile içinde bazı fikir uyuşmazlıkları ve gerginlikler yaşanabilir.

OĞLAK BURCU - 22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bazı keyfi harcamalar yapmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde bir seyahat planı yapabilirsiniz ancak bazı pürüzler çıkabilir.

KOVA BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay akşam saatlerine dek burcunuzda ilerliyor. Bakım yapmak, kendinizle ilgilenmek için günü değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde parasal konularda bir gündeminiz oluşabilir. Önemli bir karar almayın.

BALIK BURCU -22 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Okumak, meditasyon, yoga gibi çalışmalar yapmak sizi rahatlatabilir. Akşam satlerinde Ay burcunuza geçiyor. Enerjiniz artabilir ancak zihinsel olarak gergin hissedebilirsiniz.

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