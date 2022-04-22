23 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Nisan Cumartesi için günlük burç yorumları...



23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Bazı kişilerle aranızda görüş farklılıklarından doğan çatışmalar söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU -23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız işleriniz olabilir. Odaklanmakta zorlanabilirsiniz ancak tamamladıktan sonra rahatlayacaksınız. İşinizle ilgili yeni ve sıra dışı fikirler aklınıza gelebilir, bir kenara not alın.

İKİZLER BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da yüksek öğrenimle ilgili konularda görüşmeler yapabilir veya kararlar alabilirsiniz. Zihniniz aktif olabilir; yeni fikirler ve projeler geliştirebilirsiniz. Bir seyahat olasılığı doğabilir.

YENGEÇ BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı kazançlar, borçlar, ödemeler, krediler gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Erteleyebileceğiniz konuları gündeminizden uzaklaştırmaya çalışın.

ASLAN BURCU -23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken partnerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Gündeminizden uzaklaşmak, farklı bir şeyler yapmak için güzel bir gün. İlişkinizde sorunlar varsa çatışmalardan uzak durun.

BAŞAK BURCU -23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizle ilgilenebilir, yarım kalan işleriniz varsa tamamlayabilirsiniz. Zihniniz hızlı çalışabilir, yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Yeni bir düzen yapılandırmak için uygun zaman. Sağlığınıza dikkat edin.

TERAZİ BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken partnerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Gündeminizden uzaklaşmak, farklı bir şeyler yapmak için güzel bir gün. İlişkinizde sorunlar varsa çatışmalardan uzak durun.

AKREP BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle veya evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenebilirsiniz, alışveriş yapmanız gerekebilir. Aile içi bazı gerginliklerin oluşması mümkün.

YAY BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz veya yakınlarınızla bir araya gelebilir ya da iletişim kurabilirsiniz. Kısa bir tatil olasılığı doğabilir ve sizi gündemden bir anda uzaklaştırabilir. Yöneticiniz Jüpiter’den destek alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konuların odak noktanızda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Beklenmedik bir durum sonucu harcama yapmanız gerekebilir ve bu durum canınızı sıkabilir. Fazla büyütmemeye çalışın.

KOVA BURCU - 23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Bugün kendinize odaklanabilir, yapmak istediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Diğer insanların taleplerine sınır koyabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği yapmak istiyorsanız uygun bir zaman.

BALIK BURCU -23 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalıklardan uzak olmak, hafta sonunu evinizde geçirmek isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek, sorumluluklarınızı şimdilik rafa kaldırmak size iyi gelebilir. Rüyalarınızın net olabileceği bir gün.

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