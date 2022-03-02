3 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Mart 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Mars Plüton ile kavuşuyor. Sezgilerinize güvenerek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Bilinçaltı öfkeleriniz açığa çıkabilir, huzursuz hissedebilirsiniz. Ancak bütün bunlar dönüşüm enerjisi de taşıyor.

BOĞA BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Venüs Plüton ile kavuşuyor. Sosyal yaşamınızda hareketlilik yüksek olabilir. Çevrenizdeki insanların samimiyetlerini sorgulayabileceğiniz, şüpheci olabileceğiniz bir gün. Öfke hakimiyetinize dikkat edin.

İKİZLER BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Değişime direndiğiniz bir konu varsa artık vakti gelmiş olabilir. Ancak zihninizi sakinleştirmeye çalışıp, mantığınızı ve sezgilerinizi birlikte kullanmalısınız.

YENGEÇ BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat planlarınız ya da geleceğe dair farklı hedeflerinizle igili net olmayan durumların netlik kazanması için aksiyon almanız gerekebilir. Sezgilerinizi dinleyerek harekete geçmelisiniz.

ASLAN BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel krizlerle birlikte parasal anlamda da zorlayıcı bir süreçte olabilirsiniz. Başkalarından gelen kaynaklarla ilgili olarak bazı değişiklikler, blokajlar söz konusu olabilir. Kendi kaynaklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

BAŞAK BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili zorlayıcı bir süreçte olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeye çalışırken yıkıcı olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. “Biz” dilini kullanmalı, güç savaşlarına girmemelisiniz.

TERAZİ BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs Plüton ile kavuşuyor. Günlük yaşam, iş yaşamı ve sağlığınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. İçsel dengelerinizi korumak isteyeceğiniz için bu gergin etki sizi rahatsız edecektir. Biraz akışa bırakmaya ihtiyacınız var.

AKREP BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton Mars ve Venüs’le kavuşuyor. İlişkinizle ilgili zorlayıcı bir süreçte olabilirsiniz. Yıkıcı olmamaya dikkat edin. Şüphe, kıskançlık, öfke gibi negatif duygulardan uzak durmalı, güç savaşlarına girmemelisiniz.

YAY BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve ailenizle ilgili alanlarda hayatınızda bir değişim söz konusu olabilir. Ailenizle birlikte geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz. Hayat artık konfor alanınızdan çıkmanızı istiyor.

OĞLAK BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz, kardeş ya da akrabalarınızla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi ifade ederken güç savaşları ya da insanları yöneten tarzda davranışlardan uzak durmalısınız.

KOVA BURCU - 3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde parasal konular gündeminizde olabilir. Bu alanda öncelikleriniz değişebilir, bazı kararlar almanız gerekebilir. Konfor alanınız olan bazı şeyleri bırakmak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK BURCU -3 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hayatınızla ilgili kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak için en uygun dönemdesiniz. Ancak konfor alanınızdan çıkmanız ve korkularınızı geride bırakmanız gerekiyor.

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