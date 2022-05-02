3 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 3 Mayıs 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Mayıs Salı için günlük burç yorumları...



3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ya da telefon trafiğiniz yoğun olabilir. Ufak tefek gerginlikler yaşanabilir, bunlara takılmayın. Seyahatteyseniz ya da araç kullanacaksanız dikkatli olun.

BOĞA BURCU -3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde parasal konular gündeminizde olabilir. Para giriş çıkışınız hızlanabilir. Bugün fazlaca ve beklenmedik harcamalar yapmanız mümkün. Bu sizde biraz gerginlik yaratabilir.

İKİZLER BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Güzel bir tatil günü geçirebilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Fikirlerinizin hızla değişebileceği bir gün.

YENGEÇ BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz enerjiniz düşük olabilir. Aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olmak size iyi gelse de, kendi alanınıza ihtiyaç duyabilirsiniz. Çok kalabalık ortamlarda gerginlik hissedebilirsiniz.

ASLAN BURCU -3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bolca sosyalleşebileceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızla görüşebilir, bazı davet veya organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Ufak tefek gerginlikler yaşanabilir, bunlara takılmayın.

BAŞAK BURCU -3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tatilde olsanız da yapmanız gereken bazı işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışmaktan şikayet etmeyen biri olarak bunları rahatlıkla halledebilirsiniz. Ancak kendinize de zaman ayırmaya çalışın. Stres kaynaklı baş ağrılarınız olabilir.

TERAZİ BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Genel olarak gündeminizden uzaklaşma ve kafanızı dağıtma isteğiniz baskın olabilir. Bir seyahate çıkabilir ya da planlayabilirsiniz. Ancak bazı aksaklıklar yaşanabilir. Araç kullanıyorsanız dikkatli olun.

AKREP BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı kazançlar, miras, kredi, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Aile buluşmalarında bu konular gündeme gelebilir ve bazı kararlar alınabilir. Ancak çıkabilecek krizlere hazırlıklı olun.

YAY BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Birbirinize vakit ayırmak için tatil gününü değerlendirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün, ancak biraz gerginlik yaşanması mümkün.

OĞLAK BURCU - 3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha ziyade günlük rutinlerinizin devam ettiği bir gün olabilir. Özel bir plan yapmayabilirsiniz. Ancak sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek sorunlar yaşamanız mümkün. Yeme-içme konusunda aşırıya kaçmayın.

KOVA BURCU -3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Birbirinize vakit ayırmak için günü değerlendirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün, ancak biraz gerginlik yaşanması mümkün.

BALIK BURCU -3 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü ailenizle birlikte geçirebilirsiniz. Bir ev alım-satımı, kiralama ya da taşınma süreci aile içinde gündeme gelebilir. Bazı krizlerin çıkması mümkün. Ayrıca ufak tefek ev içi kazalarına karşı da dikkatli olun.

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