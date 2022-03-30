31 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz yükseliyor. Yeniay öncesi hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hırslarınıza yenik düşmemeye dikkat edin.

BOĞA BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçe dönüş günlerinizdesiniz. Yöneticiniz Venüs’ün Ay Düğümleri ile olumsuz etkileşimi size ilişkilerinizle ilgili yeni farkındalıklar yaşatırken kadersel bitişleri ya da zorlanmaları da beraberinde getirebilir.

İKİZLER BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızda ya da işinizle ilgili olarak katılacağınız gruplarda hareketlilik söz konusu olabilir. Kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Diğer yandan bazı kişilerle aranıza mesafe girebilir.

YENGEÇ BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ilgili konularda daha atak ve cesur olabilir, ideallerinize yönelik adımlar atabilirsiniz. Yeni kararlar almaya ve harekete geçmeye istekli olacaksınız. İç dünyanızda ise ilişkinizle ilgili sorgulamalar içine girebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da yüksek öğrenim konularında hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyma konusunda istekli olabilirsiniz. Ancak parasal konularda bazı blokajlar yaşanabilir.

BAŞAK BURCU -31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, yatırım, borç ya da ödeme konularında gündemleriniz olabilir. Blokajlar ya da kayıplar yaşayabileceğiniz için dikkatli olun, emin olmadığınız girişimler konusunda aceleci davranmayın.

TERAZİ BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ün Ay Düğümleri ile olumsuz etkileşimi ilişkinizde çatışmalar yaşamanıza neden olabilir ve ilişkiniz kadersel bir sınavdan geçebilir. Almanız gereken derslere odaklanabilirsiniz.

AKREP BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılacak işler listenizle ilgilenebilir, günlük rutinlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Enerjinizi daha yüksek hissedebilirsiniz. Sağlığınızı olumlu anlamda etkileyecek hayat değişiklikleri de yapabilirsiniz.

YAY BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde çatışmalar yaşamanızın mümkün olabileceği bir gün. İlişkiniz kadersel bir sınavdan geçebilir. Almanız gereken derslere odaklanarak ve partnerinizi fazla zorlamayarak bu süreçten geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizin ihtiyaçlarına ve ev yaşamınıza odaklanabilirsiniz. Evinizle ilgili yapmanız gerekenlerle, tadilat ya da düzenleme işleriyle ilgilenmek için iyi bir gün. Parasal anlamda zorlanmalar yaşanabilir.

KOVA BURCU - 31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Ancak bazı çatışmalar yaşanması mümkün. Kendi görüşlerinizde ısrarcı olabilirsiniz, güç savaşlarından uzak durun.

BALIK BURCU -31 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda zorlanmalar yaşayabileceğiniz bir gün. Maddi blokajların size engel olduğunu düşünerek sıkıntı duyabilirsiniz. Ancak bu konuda neler yapabileceğinize odaklanırsanız kendi çözümlerinizi bulabilirsiniz.

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