9 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Mayıs Pazartesi için günlük burç yorumları...



9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Günün enerjileri biraz gergin. Partnerinizle güç savaşlarına girmeyin. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz.

BOĞA BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içi çatışmalara müsait bir gün. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış, baskı altında veya yalnız hissedebilirsiniz. Evinizde kalmak yerine dışarıda vakit geçirmek daha iyi gelebilir.

İKİZLER BURCU - 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakınlarınızdan biriyle ya da kardeşinizle bir problem yaşayabilirsiniz. Sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Güç savaşlarından uzak durun.

YENGEÇ BURCU - 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konularda blokajlar yaşayabilirsiniz. Maddi endişeleriniz olabilir ve bütçenizde bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz. Bunların yapmak istediklerinize engel olması keyfinizi kaçırabilir.

ASLAN BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay burcunuzda ilerliyor. Biraz karamsar ya da baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinize güvendiğiniz alanlarda öne çıkmaktan korkmayın, ancak bazı planlarınız için zamana ihtiyacınız olabilir.

BAŞAK BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjiniz ve motivasyonunuz biraz düşük olabilir. Kendinizi kısıtlanmış, izole olmuş gibi hissedebilirsiniz. Ya da evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Hissettiğiniz blokajların kendi korkularınızdan kaynaklı olup olmadığına bakmalısınız.

TERAZİ BURCU - 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Katılmanız gereken etkinlikler ya da toplantılar olabilir. Gökyüzünde biraz gergin enerjiler var. Sosyal ya da iş çevreniz tarafından kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Bazı ortamlarda sıkılabilirsiniz.

AKREP BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. İş yerinizde kontrolünüzde olmayan bazı durumlar karşısında kaygıya kapılabilirsiniz. Fazla sorumluluk almaktan dolayı bunalabilirsiniz.

YAY BURCU - 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ya da seyahat planlarınızla ilgili bazı engeller çıkabilir. Kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Esnek olmanızda fayda var. Hayattan keyif almakta biraz zorlanabileceğiniz bir gün.

OĞLAK BURCU - 9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı kazançlar, krediler, vergiler, borç ve ödemeler gibi konularda bazı blokajlarınız olabilir. Kontrolünüz dışındaki gelişmeler nedeniyle karamsarlığa kapılmamaya çalışın. İmkanlarınızla ne yapabileceğinize odaklanın.

KOVA BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün enerjileri ilişkinizde biraz gerginlik yaratabilir. Partnerinizle güç savaşlarına girmeyin. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU -9 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken çok fazla iş yükünüz nedeniyle bunalabilirsiniz. Ufak ve kolay halledebileceğiniz işlerden başlayıp planlı ilerlemek iyi gelecektir. Kontrol edemediğiniz şeylere takılmamaya çalışın.

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