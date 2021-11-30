01 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 01 Aralık 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 01 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 01 Aralık çarşamba günlük burç yorumları...

01 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 01 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlişkinizi şifalandıracak enerjiler altındasınız. Bugün birlikte güzel vakit geçirebilir, kafanıza takılan sorunları geride bırakabilirsiniz. Yalnızsanız yeni ve sağlam temellere oturacak bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 01 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi, görev ve sorumluluklarınızı yeni bir düzen içerisinde tekrar ele alabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Bazı yeni iş görüşmeleri ve anlaşmaları söz konusu olabilir.

Yöneticiniz Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınıza yeni ve uzun vadeli olacak bir aşk girebilir. İlişkiniz varsa daha sağlam temellere oturabilir, bu yönde konuşmalar yapabilirsiniz.

Eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Ev-arsa alım satım veya taşınma konuları gündeminizdeyse karar almak veya imza atmak için çok uygun bir gün. Hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

Almak istediğiniz bir eğitim varsa başlangıç yapmak için ideal bir gün. Hem uzun vadede size fayda sağlayabilir hem de kazanç getirebilir. Alacağınız bazı kararlar yakın çevrenizi de ilgilendirebilir.

BAŞAK BURCU - 01 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mali konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Gerçekçi temellere oturan ekonomik kararlar alabilirsiniz. Bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında da olumlu etkileşim var. Geleceğe dair yeni plan ve projeler için ilham kanallarınız açık, yaratıcılığınızı kullanın.

Bugünlerde biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, bir değişim ve şifalanma sürecine giriyorsunuz. Negatif duygularınızdan arının. Spiritüel çalışmalar için çok uygun bir gün.

Sevdiğiniz kişilerle, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gün. İşinizle ilgili etkinliklere katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Size fikir ve ilham verebilirler, işlerinizde destek olabilirler.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Yeni iş anlaşmaları yapabilir, kariyerinize fayda sağlayacak uzun vadeli işlere başlayabilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz.

KOVA BURCU 01 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla ilgili hayalleriniz varsa bunlara doğru bir adım atabilirsiniz. Ticaret, eğitim ya da seyahat gibi alanlarda önünüz açılıyor. Olayları her boyutuyla değerlendirin ancak negatif düşüncelere kapılmayın.

Yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Başkalarıyla ortak kazançlarınız, borçlar, miras, kredi gibi konularda olaylar lehinize gelişebilir. Size destek veren kişiler olabilir, maddi anlamda rahatlayabilirsiniz.

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