19 Kasım ay tutulması ve burçlar: Nasıl etkileyecek?

19 Kasım ay tutulması ve burçlara etkileri konusunda astrolog Sibel Süslü şunları söylüyor: Ay tutulmaları hayatlarımızda yaşadığımız içsel bir krizle etkisini gösterir ve etkileri yaklaşık 3 ay öncesinden başlar. Duygu dünyamız canlanır, özellikle bilinçaltına ittiklerimiz yüzeye çıkmaya, bazen adını koyamadığımız bir şekilde bizi rahatsız etmeye başlar. Ay bilinçaltı demektir. Dolunay dönemlerinde aldığımız etkilerin benzerlerini (hayatımızda o dönemde neler gündemdeyse) çok daha yüksek olarak tutulma dönemlerinde hissederiz. Gökyüzünde çok yoğun bir enerji vardır ve astrolojinin temel ilkesi olarak “gökte ne varsa yerde de o vardır.” Bunu hissetmemiz elbette kaçınılmaz…



Boğa burcu güvenlik, kendimizi güvende hissetme, toprak, kökler, ev, mekan, aidiyet, maddi dünya, sahip olduklarımız, varlıklarımız, bedensel varlığımız (beş duyumuzla algıladıklarımız), konfor alanlarımız, beslenme, yaratıcılık gibi konularla ilişkilidir. Dolayısıyla 19 Kasım’da yaşayacağımız Ay tutulması, Boğa burcunda gerçekleşerek bizi bu konularda daha fazla düşünmeye itecek, bizi hayatımızın bu alanlarında etkileyecek.

AY TUTULMASI KORKMANIZ GEREKEN BİR OLAY DEĞİLDİR

Tutulmaların enerjilerini olumlu yönde kullanmaya niyet edebiliriz. Bazen hayatımızda direnç gösterdiğimiz, değiştiremediğimiz konular, geçemediğimiz sınavlar vardır. Tutulma enerjileri bizi bunlara yaklaştırır, bunlarla yüzleştirir ve adeta arkamızdan iterek bizi bırakmaya, dönüşmeye, ilerlemeye zorlar.

19 Kasım’da Boğa burcunun 27’inci derecesinde gerçekleşecek olan Ay tutulmasında, Plüton’dan Ay’a destekleyici bir açı geliyor. Bu da dönüşüm süreçlerinde güçlü bir biçimde desteklendiğimiz anlamına geliyor. Natal haritalarınızdan aldığınız etkilere göre değişebilmekle birlikte, gökyüzünün bu enerjisinden ihtiyaç duyduğunuz alanlarda yararlanabilirsiniz.

Ancak dikkat etmeniz gereken konu, dönüşüm süreçlerinizde risk almamak ya da alırken temkinli olmak. Çünkü aynı zamanda Mars ve Uranüs arasındaki karşıtlık, vakti gelmemiş olan konuları zorlamanın, hızlı adımlar atmanın sonradan pişmanlık getirebileceği konusunda bizi uyarıyor. Güvenliğinizi riske atmayın, ancak konfor alanınıza da saplanıp kalmayın. Öfkeyle, dürtüsellikle hareket etmemeye dikkat.

AY TUTULMASI İŞTAHINIZI AÇABİLİR

Boğa burcunda Ay tutulması iştahınızı açabilir, biraz fazla yeme-içme isteği duyabilirsiniz. Dolunay etkisi vücutta ödeme yol açabileceği için tuzlu yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Biraz tatlı yiyecekler yemek ise bu dönemde oldukça keyif verici olabilir. Ayrıca yaratıcı faaliyetler, sanatsal çalışmalar, bahçeyle ve toprakla ilgilenmek de ruh halinize iyi gelecektir.

TUTULMANIN ETKİLERİ 3 AY BOYUNCA DEVAM EDER

Tutulmanın etkileri, sonrasındaki 3 ay boyunca da devam eder ancak giderek azalmaya başlar. Öncesi ve sonrasıyla birlikte toplam 6 aylık bu süreç, hayatımızda köklü dönüşümler yaşamamıza, farkındalıklar kazanmamıza yardımcı olur. Bunları içselleştirip, hayatınızın sonraki döneminde kullanabilirsiniz. Basit bir yardımcı yöntem olarak; bu dönemdeki hislerinizi, yaşamınızda neler olduğunu, hatta rüyalarınızı bir deftere yazmanızı öneririm. Günlük tutuyorsanız, tutulma dönemlerini kaçırmayın ve her gün yazın. Duygularınızı yazıya dökmek, geriye dönüp baktığınızda hem kendinizi daha iyi tanımanızı hem de hayatınızda neleri değiştirmek istediğinizi daha net görmenizi sağlayacak.

İLİŞKİLERDE GÜVEN İHTİYACI ARTIYOR

Boğa’nın temsil ettiği güvenlik, ilişkilerde de öne çıkacak. Size güven vermeyen, sadakat şüphesi duyduğunuz ya da geleceği olmayan ilişkileri geride bırakabilirsiniz. Daha sağlam zemine oturan, ayakları daha yere basan bir ilişki ihtiyacı duyabilirsiniz. Artık gelecek odaklı düşünebilirsiniz. Ancak tutkular, hırslar, intikam duyguları da devreye girebilir; olumlu enerjide kalmayı seçin. Bırakın herkes kendi mutlu olacağı yolda yürüsün. Bir kapı kapansın ki yenisi açılsın.

Ancak dikkat; fevri çıkışlarla, aşırı duygusal tepkilerle gemileri yakmayın. Vakti geleni kabul edin, gelmeyeni zorlamayın.

HEDEFLERİNİZİ GÜNCELLEYİN

Bugüne kadar neleri yapmak istediniz de yapamadınız? Hayattan neler beklediniz de olmadı? İşte tutulma dönemleri bunları kendinize sormak için ideal zamandır. Boğa burcundaki bu Ay tutulmasında kariyer hedeflerinizi, hayat amaçlarınızı, maddi kaynaklarınızı ve beklentilerinizi, bu alanlardaki hayallerinizi gözden geçirebilir, güncelleyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz değişikliklerle ilgili harekete geçebilirsiniz.

Artık bazı şeyler size hizmet etmiyor olabilir. Para kazanamadığınız ya da kazandığınız halde tatmin olmadığınız, terfi bekleyip alamadığınız, kısacası artık sizi mutsuz eden bir işi bırakabilirsiniz. Bazı maddi kaynaklarınızı sizi mutlu edecek bir hayat tarzı yaratmak üzere kullanmayı deneyebilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirebilir, yeni bir plan yapabilirsiniz. Ekonomik olarak çok zorlayıcı süreçlerden geçiyoruz, tutulma enerjisiyle bu konulara daha fazla odaklanacağız. Siz de bu anlamda kendinizi daha güvende hissetmek için ne yapabileceğinize bakabilirsiniz.

BIRAKIN, İLERLEYİN…

Dolunaylar ve tutulmalar yoğun bir bırakma enerjisi de taşır. İlerlemeniz için sizi geride tutan her şeyi geride bırakmanız gerekir. Bu anlamda tutulmaları size gökyüzünden gelen bir destek, bir şans olarak görebilirsiniz.

Böyle bakınca daha az korkutucu oluyor değil mi?

Korkmayın. Astrolojiye korku enerjisiyle bakmayın. Aksine, hayatınızda farkındalık ve dönüşüm yaşamak yönünde destekleyici, ilham verici olarak görüp, bundan yararlanın.

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