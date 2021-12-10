11 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Aralık 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Aralık cumartesi günlük burç yorumları...

11 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 11 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonunun ilk gününde biraz yalnız kalmak ve kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Dönüştürmek istediğiniz konular için farkındalık çalışmaları yapabilirsiniz. Sezgilerinizi duyabileceğiniz bir gün.

BOĞA BURCU - 11 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde bitişler ya da sınavlar getirebilir. Bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Ait olduğunuz bir topluluktan çıkabilirsiniz.

Bugün yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kariyerinizle ilgili olarak daha idealist düşünebilir, geleceğe biraz daha iyimser bakabilirsiniz. Bazı kararlar alabilirsiniz.

Haftanın yorgunluğunu atmak için bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Evden dışarı çıkmak, uzun bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz.

Parasal konulardaki bazı krizleri daha iyi yönetebilecek güçte hissedebilirsiniz. Ortak kazançlarınız olan kişilerle ya da iş partnerlerinizle yol ayrımına gelmeniz söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 11 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Partnerinizle vakit geçirebilirsiniz, aranızda rahat bir iletişim akışı olabilir. İlişkinizle ilgili daha iyimser düşünebilirsiniz.

Hafta sonuna başlarken derleyip toplama, yaşadığınız ortamı düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. İlişkinizle ilgili ise kafanız karışabilir. Yöneticiniz Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim bazı sınavlar getirebilir.

Yöneticiniz Plüton ile Venüs arasındaki etkileşim partnerinizle bazı sürtüşmeler yaşamanıza, hatta sizi zorlayacak gelişmelere sebep olabilir. Olumlu düşünmeyi başarabilirseniz bu dönemi atlatabilirsiniz.

Ailenizle bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasındaki olumlu etkileşim rahat bir iletişim akışını getirebilir. Küsler barışabilir, sağlıklı diyaloglar kurulabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yapıcı diyaloglar kurulabildiği takdirde rahat bir iletişim akışı sağlanabilir. Ancak öfke yönetimine dikkat edilmeli.

KOVA BURCU 11 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde parasal konulara odaklısınız. Bazı kararlar alabilirsiniz, bunlar sizi biraz rahatlatabilir. Kazancınızı arttıracak gelişmeler olabilir. Ancak elinizde olmayan kayıplar da yaşayabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Biraz daha iyimser düşünebilir, gelecek planları yapabilirsiniz. Kendinize yeni ilham kaynakları bulabilir, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

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